Лингвиста вызывали?

23 августа «Новой газете» должны были выписать штраф за «дискредитацию властных структур». Но суд отложил заседание после нашего ходатайства о вызове анонимных «экспертов».

«Результаты <…> показали наличие лингвистических и психологических признаков речевой дискредитации действий властных структур (здесь и далее выделено мной. — С. С.) Российской Федерации, направленных на проведение спецоперации на Украине <…> », —

уверены анонимные эксперты, чьи заключения породили бумажный вал на генеральском уровне, — потревожили 1 (одного) генерал-полковника плюс 3 (трех) генерал-майоров и вылились в протокол об административном правонарушении.

Внимание неизвестных, привлеченных Роскомнадзором, сосредоточилось на статьях Александра Минкина, Андрея Колесникова и Кирилла Фокина, вышедших в первом номере «Новой рассказ-газеты».

«Имплицируется единым смыслом», «речевая стратегия дискредитации», «происходит кодирование информации» —

всем этим занимался, по мнению штатных психологов и лингвистов, в частности журналист Александр Минкин, когда анализировал полицейские протоколы, ставшие предметом рассмотрения в судах.

«Даваемые А. Минкиным оценки являются субъективными», —

находят в тексте состав преступления авторы «экспресс-заключения».

«Действия власти (в том числе полицейских) <…> представлены малограмотными и не заслуживающими доверия».

Ну а что делать, если протоколы действительно таковы? А вот не надо их дискредитировать перед гражданами излишне грамотными — «хорошо владеющими знанием русского языка и литературы» (sic! Так сказано в заключении психологов и лингвистов).

И вывод:

«Кульминацией статьи <…> явилось демонстрируемое авторское отношение к проводимой Вооруженными силами Российской Федерации спецоперации на Украине через критику правоохранительных органов».

Понятно, что полиция с сочувствием отнеслась к чиновнику РКН по фамилии Вагнер, который в письме замминистра МВД А.В. Горовому просил возбудить административное производство, подкрепив пожелание стопкой процитированной выше макулатуры.

Не знаю, читал ли все это замминистра, но генерал-майор С.С. Наумов (заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) отписал письмо другому генерал-майору — И.В. Зиновьеву (замначальника ГУ МВД РФ по Москве), тот — генерал-майору А.В. Диокину. В итоге заявление оказалось в УВД по ЦАО Москвы, где и надлежало провести проверку.

Судя по документам, поступившим в суд, проверка закончилась на том, что к делу была приобщена доверенность юриста редакции. Заключения экспертов, как можно было понять из разговора, полицейские не читали и что случилось, в принципе не представляли. Тем более что статьи были опубликованы на нашем к тому времени уже заблокированном сайте (novaya.no) — ну не VPN же устанавливать… Узнать фамилии лингвистов и психологов тоже не удалось — в РКН полицию не пустили.

Зато протокол — вот он, по статье 20.3.3 КоАП РФ:

«за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования ВС РФ…».

23 августа Таганский суд Москвы отложил рассмотрение дела на 30 августа после нашего ходатайства о вызове на заседание анонимных экспертов, возмутившихся поступками «хорошо владеющих знанием русского языка и литературы» журналистов, которые позволяют себе «субъективные оценки», «кодируют информацию» и претворяют в своих статьях преступный умысел, согласно «речевой стратегии».

Сергей Соколов , замглавного редактора

P.S.

О других судах — по отзыву регистраций СМИ. Состоялись оба предварительных заседания — по поводу исков Роскомнадзора к «Новой газете» и к «Новой рассказ-газете». Суд назначил рассмотрение по существу на 5 и 6 сентября соответственно. О результатах сообщим.

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