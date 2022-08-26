 

Скандалы: Шпионка из Украины жила как бизнес-леди

26.08.2022, 14:15, Разное
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Появились фото квартиры, которую арендовала Наталья Вовк в Москве

Подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, около месяца следила за своей жертвой, считают следователи. Для этого она вместе со своей 12-летней дочерью Софией Шабан сняла недвижимость в доме в Москве, в котором жила погибшая. По данным СМИ, Вовк заплатила 100 тысяч рублей за месячную аренду квартиры. В ней есть личная гардеробная, два санузла и просторная гостиная.

Дом, в котором могла проживать Дарья Дугина, расположен в пяти минутах ходьбы от станции метро «Юго-Западная». На 33 этажах расположено порядка 667 квартир. Предположительно, в одной из них в конце июля поселилась Вовк со своей дочерью.

Квартира площадью 81 квадратный метр находится на 13-м этаже высотки и состоит из двух комнат. Такие данные приводятся на сайте объявлений arenda.mirkvartir.ru. Месяц аренды жилья стоит 108 500 рублей.

Как утверждает автор объявления, квартиру с евроремонтом можно арендовать без залога и единоразовой комиссии. «Мы можем показать вам квартиру онлайн. Это так же детально, как вживую, только вы не тратите», — обещает продавец.

На другом сайте недвижимости (russianrealty.ru) продавец запрашивает за эту же квартиру 95 000 рублей. При этом размер жилплощади уже составляет 100 квадратных метров, из которых 47 — жилые, а 14 — кухня.

«Удачная планировка с собственной большой гардеробной, двумя санузлами, просторной кухней, гостиной. Максимально взлетная полоса в виде балкона и компактная спальня», — говорится в объявлении.

Как утверждает арендодатель, квартира «делалась для себя», поэтому в ней присутствует отделка цвета испанского ореха, немецкая техника класса премиум и «лучшие дизайнерские решения по интерьеру». В квартире высокие потолки и хорошие соседи.

Автор объявления также указывает, что каждого арендатора «рассматривают индивидуально», а арендодатели готовы к переговорам и «поиску оптимального решения».

Риелтор, предположительно сдававший квартиру Вовк, отказался дать комментарий Daily Storm.

Как сообщил Telegram-канал «112», Вовк обратилась в риелторское агентство в начале августа. После того как сотрудник компании предложил ей несколько вариантов, женщина поехала смотреть квартиру на проспекте Вернадского.

В тот же вечер Вовк заключила договор аренды, указав в нем данные казахстанского паспорта на имя Юлии Зайко. А затем расплатилась с риелтором, отдав одну часть денег наличными, а вторую — переводом на Qiwi-кошелек.

Дарья Дугина была убита 20 августа возле поселка Большие Вяземы — в ее машине сдетонировало взрывное устройство. Девушка возвращалась домой из усадьбы Захарово, где проходил литературно-музыкальный фестиваль «Традиция». Бомбу в автомобиль подложила Вовк, которая приехала на это мероприятие вместе с дочерью. Как сообщили в ФСБ, за убийством стоят украинские спецслужбы.

По данным ведомства, Вовк вместе с Шабан прибыли в Россию 23 июля 2022 года. После совершения преступления они сбежали из страны и сейчас укрываются на территории Эстонии.

Яна Куренкова

Оригинал материала: “ДэйлиШторм”


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