Люди не меняются? – Личное мнение

Есть мнение, что люди вообще не меняются. Со мной был плохим, так и с тобой будет — часто думает брошенная жена, злобненько потирая ручки в надежде на то, что разлучнице (или просто новой спутнице) бывшего мужа достанется на орехи.



Фото: Соцсети

Курбан Омаров, на чью новую пассию обозлилась Бородина, повёз девушку к себе на малую родину.

Как зачем? Знакомиться.

Чтобы всё было прилично. Чтобы по правилам. Чтобы как положено, а не абы как!

Красивая девушка. Видимо, у Курбана — намерения. Или просто очень уж нравится, раз дело до такого дошло.

К слову, а когда Курбан повёз Ксюнделя к родственникам? Ах, никогда? Или после свадьбы всё-таки свозил? Или так и нет?

А вот новую невесту повёз.

К чему это я? Ах, да: как там говорят — не меняются люди? А вот мне кажется, что всё дело в отношении к человеку — с одним ты так, а с другим ты сяк.

Вот Ксюнделя можно было и не возить знакомиться. Пфы, всё равно никуда не денется, несмотря на такое к ней отношение. И кота купит для дрессировки, и чтобы не скучно было — еду, телевизор новый, и вообще всем расскажет, какой ты бизнесмен удачливый и просто клёвый парень.

Чего стараться-то? Да и не больно уж того Ксюнделя и хотелось-то, даже если бы та обиделась и взбрыкнула.

А вас когда познакомили с родственниками и свозили на малую родину? Или вы допустили отношения, когда с вами не соблюли приличия?

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