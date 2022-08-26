 

Еврокомиссия предложила Москве оплатить убытки из-за санкций против российских туристов

26.08.2022, 13:33, Разное
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к России с требованием возместить ущерб государствам ЕС, нанесённый в результате визовых ограничений для россиян.

По подсчётам экспертов, по итогам года эта сумма составит 35 млрд евро. Задолженность, как утверждают в Брюсселе, необходимо погасить до 1 января 2023 года, иначе сумма её будет расти, а за каждый просроченный день начислится штрафной процент.

Санкции против России– Заявления о том, что именно Европа ввела визовые ограничения неуместны. Если бы Россия была цивилизованным государством, мы бы никогда не принимали такие меры. Страны, которые ввели ограничения, можно понять, – уверена председатель ЕК.

Чиновница подчеркнула, что отключение большинства российских банков от системы SWIFT не будет считаться смягчающим обстоятельством, ведь допустимы альтернативные формы оплаты.

– Это могут быть бесплатные поставки газа, алмазов, различных металлов и других необходимых нам товаров. Проще всего с газом, – уточнила фон дер Ляйен.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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