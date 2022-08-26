Слова Беглова про закон о КРТ снова расходятся с действительностью

Петербургский губернатор Александр Беглов в рамках эфира на канале «78» заявил о возможности выбора у владельцев «хрущевок» в рамках закона о КРТ. По его словам, жители Северной столицы смогут «улучшить жилищные условия». Кроме того, у людей якобы есть право решать, участвовать в реновации или нет.

Однако слова градоначальника расходятся с действительностью. Если человека выселят после сноса дома в центре на окраину города, вряд ли это можно будет считать «улучшением условий проживания».

Кроме того, согласно закону, чтобы подготовить хрущевку к реновации, необходимо собрать всего 2/3 согласия жильцов, то есть мнение остальной трети учитываться не будет. В том же московском варианте реновации для этого требовалось 100%-ное согласие всех жильцов.

Ранее в интервью телеканалу «78» Александр Беглов заявил, что закон о КРТ еще не принят и находится в статусе обсуждения с гражданами. После этого пресс-служба губернатора убрала с сайта Смольного упоминание, что закон не принят. Напомним, что инициатива была подписана еще 30 июня.