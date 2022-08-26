И не пикси, и не маллет: как сделать стрижку микси, которая стала горячим хитом лета-2022

Стрижка микси является одной из самых креативных и оригинальных трендовых причесок. Это так называемая модернизированная «волчья» прическа, которая соединяет в себе элементы пикси и маллета (“кефали”). Наверняка вам будет интересно узнать, какова ее концепция, кому подойдет и как за ней ухаживать.

Концепция

Как уже было сказано, микси – это соединение пикси и “кефали”, а также усовершенствованная «волчья» прическа. Характерными особенностями являются относительно короткие волосы на боковых и затылочной зоне, наличие челки и задние пряди, доходящие до плеч.

От пикси микси взяла общую форму, а от маллета – именно задние сравнительно длинные пряди. От “кефали” прическу также отличает округлая форма. Челка может быть короткой и длинной, с боковым или ровным пробором, прямая или завитая – все зависит от вашего вкуса и стиля.

Преимущества

Отличная прическа, которая обладает множественными преимуществами. Первым плюсом является то, что она красивая и стильная, креативная и оригинальная. Вторым, что она может использоваться в качестве повседневной и нарядной. Третьим преимуществом является ее универсальность, поскольку микси подходит для любых типов волос (тонкие волосы визуально кажутся более объемными) и для представительниц прекрасного пола любых возрастов.

Основное преимущество заключается в том, что во время отрастания волос концепция прически не меняется. Она по-прежнему держит форму и выглядит просто потрясающе, поэтому вы можете не так часто посещать салон.

Кому подойдет

Микси прекрасно подойдет практически для любой формы лица. Например, квадратную и круглую форму слегка удлинит и спрячет пухленькие щечки, треугольную поможет правильно сбалансировать, а овальной придаст лифтинг-эффект. Прическа выигрышно подчеркнет глаза и губы, поможет сделать утонченной шею, а также продемонстрировать красоту привлекательных ушек, если выбрать правильную форму и сделать подходящую укладку.

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Как уже было сказано, микси подходит женщинам любого возраста. Молодые девушки будут выглядеть более элегантно, нежно и женственно. Представительницы прекрасного пола старшего возраста обретут некую детскость, что однозначно поможет им визуально выглядеть моложе. Все дамы без исключения станут более креативными, стильными и даже немного дерзкими, что придаст им особого шарма.

Как укладывать

Микси неприхотлива в уходе. Даже если у вас не будет и минуты времени на выполнение укладки, прическа от этого не пострадает. Небрежность – это ее характерная черта, поэтому вам достаточно просто взъерошить волосы. Вы можете создавать эффект мокрых волос при помощи стайлинговых средств, заплетать на длинных прядях косички, делать «рожки» там, где вам нравится, а также обыгрывать прическу платком, шарфом или другими декоративными элементами.

По сути, вам нужно просто помыть голову, высушить волосы привычным способом (феном или просто промокнуть волосы полотенцем, оставив просыхать на воздухе), после чего определиться с вариантом прически и сделать то, что вам больше нравится.

Это очень яркая прическа, которая практически лишена недостатков. Выберите эту стрижку, и ваша жизнь также станет более яркой.