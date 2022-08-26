 

Новый сезон с чистого листа: модные прически года, которые уже не будут в тренде этой осенью

26.08.2022, 13:07, Разное
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Мир парикмахерской моды очень изменчив. Трендовые прически быстро приходят и уходят. Остаются только классические варианты, проверенные временем. В статье мы расскажем о прическах, которые доминировали последние пару лет, но сейчас уже утрачивают популярность. Этой осенью они окажутся не в моде. Избегайте их, чтобы начать новый сезон с чистого листа.

Пучок на макушке

Еще недавно в Сети можно было встретить множество фотографий девушек с маленьким пучком на макушке. Эта прическа была довольно популярна. Женщины делились друг с другом секретами ее создания.

Нельзя сказать, что такая прическа была широко распространена в повседневной жизни, ее популярность ограничивалась соцсетями. Но если вы хотите быть модной, то не делайте такую прическу уже сейчас.

Челка набок

Челка набок с конским хвостиком выглядит элегантно. Еще недавно такую прическу носили многие знаменитости. Но сейчас она уже выходит из моды.

Сейчас в тренде густые и пышные прически с прямой челкой или вовсе без нее. Поэтому не стоит зачесывать передние пряди набок.

Омбре

Эта техника окрашивания держалась на пике популярности много лет. Она характеризуется очень плавными и почти незаметными переходами от одного оттенка к другому. Омбре позволяет сделать кончики волос светлыми.

Сейчас на смену омбре пришел балаяж. Это окрашивание позволяет получить более естественный эффект.

Искусственная седина

Эксперты прогнозируют, что скоро в моду войдет естественная седина. Но искусственно созданные седые волосы теряют популярность.

Это уходящий тренд, о котором не стоит жалеть. Создание искусственной седины было связано с повреждением волос обесцвечивающими составами. Кроме этого такой цвет было очень сложно поддерживать.

Блестящие волосы

Эффект блестящих и влажных волос постепенно уходит в прошлое. Для его создания использовались специальные укладочные средства.

Такая укладка многим нравилась, так как она скрывала залысины. Однако современная мода предпочитает естественный здоровый блеск волос, а не искусственный.

Боксерские косы

Эта прическа представляет собой французские косы, вывернутые наизнанку. Боксерские косы стали популярными в 2016 году. Считалось, что это лучшее решение для тех случаев, когда не хочется мыть и красить голову. Чтобы косы выглядели более объемными, в них добавляли синтетический материал – канекалон.

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Сейчас боксерские косы считаются устаревшими. Канекалон вышел из моды, а без него эта прическа выглядит не так эффектно.

Эффект стеклянных волос

Эффект стеклянных волос вошел в моду летом 2018 года. Он легко достигался с помощью утюжка для выпрямления прядей и разглаживающего спрея.

Такой эффект недолго продержался на пике популярности. Это связано с тем, что частое его применение наносит вред шевелюре.

Окрашивание “волосы единорога”

При этой технике пряди окрашиваются в разные оттенки сахарной ваты. “Волосы единорога” были популярны среди молодежи. Сейчас интерес к такому окрашиванию упал, так как оно требует слишком частого и сложного обслуживания.

Плотные блики

Окрашивание волос густыми прядями когда-то было модной тенденцией. Оно подчеркивало объем и текстуру шевелюры.

Сегодня благодаря популярности балаяжа люди стремятся к более естественном эффекту и мягким бликам.

Прическа “улей”

Пышная и высокая прическа “улей” была популярна в 1960-е годы. Недавно она вновь вернулась в моду, но долго не продержалась. Ретро-прическа выглядит элегантно, но сильно старит свою обладательницу.

Заключение

Если вы следуете моде, то избегайте этих причесок. Помните, что им на смену пришли новые варианты стрижки и укладки волос, которые выглядят более стильно и современно.


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