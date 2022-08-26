Скандалы: Полтора миллиарда на «Спартак»

Во что Федуну обошлась любовь к клубу

Леонид Федун не был единоличным собственником и акционером «Спартака». Еще в 2019 году Forbes сообщал, что у Федуна только 32,7% акций, а у президента «Лукойла» Вагита Алекперова – 36,7%. Еще часть принадлежала структурам, связанным с ИФД «Капиталъ», дочерней компанией «Лукойла». Федун заходил в «Спартак» постепенно. Сначала еще при Андрее Червиченко выкупил 30 процентов акций, а в 2004 году стал президентом клуба. В СМИ всплывала цифра 70 млн долларов, которые Леонид Арнольдович заплатил за клуб.

Главной причиной покупки была забота об имидже «Лукойла», поскольку «Спартак» напрямую идентифицировался с брендом компании, которая к тому времени уже была главным спонсором команды. «Было чрезвычайно обидно, когда «Спартак» начал проигрывать, хотя носил на груди логотип «Лукойла». Хотелось что-то поменять, потому что я видел, что те люди, которые там находятся, не справляются», — объяснял он в интервью «Коммерсанту».

«Лукойл» платил только положенные по контракту средства — около шести миллионов долларов в год, по данным на 2015-й. Цифру озвучил сам Вагит Алекперов. Все остальные расходы — это личные деньги его самого, и Федуна.

Во сколько же «Спартак» обходился своим акционерам?

60 млн долларов в год — эту сумму называли и Алекперов, и Леонид Федун. Но это было еще в 2013-2015 годах. С тех пор бюджет клуба увеличивался год от года, а заработки если и росли, то не в такой же пропорции. К примеру, портал Transfermarkt оценивает расходы клуба за 19 лет на трансферы в 401,6 млн евро, а доходы — всего в 233,35 млн евро. В 1,7 раза меньше.

Бюджет же клуба начал расти сразу же с приходом Федуна. По неофициальным просочившимся в прессу данным, в 2003 году бюджет «Спартака» составлял всего $15 млн, а Евгений Гинер радовал в то время ЦСКА годовой суммой в 30 млн. Но уже через год расходы красно-белых выросли до $40 млн.

В 2007-м «Спартак» раскрыл бюджет: 50 млн долларов. Но ожидалось, что заработать клуб сможет только 60 процентов от этой суммы — 30 млн. Разницу в 20 млн покроют акционеры.

2008-й. Федун перед сезоном назвал цифру в 75 млн долларов. При этом год спустя (в год финансового кризиса) сообщалось, что «бюджет на сезон-2009 не претерпит изменений по сравнению с прошлым годом и составит 65 миллионов долларов». Отмечалось, что кризис не отразится на красно-белых, как это произошло с многими другими клубами. Хотя сумма почему-то уменьшилась на 10 млн.

2010 год. Примерно прежний уровень — 70 млн.

2011. 70-80 миллионов.

2012. Резкое увеличение бюджета до 105 млн долларов, и тогда это был шестой показатель в российском чемпионате.

После переходного чемпионата бюджет снова возрос до 150 млн долларов в сезоне 2014-2015, но спустя год его вынуждены были сократить до 120 млн. Падение рубля и экономические проблемы, начавшиеся к 2015 году, не позволяли раскошелиться. Но перед сезоном-2016/17 Леонид Федун пообещал увеличение в связи с выходом команды в еврокубки. «Насколько — говорить не буду, это внутренняя кухня клуба», – не раскрыл интригу тогда президент клуба.

2017-2018. Бюджет в 8,1 млрд. рублей. Что по курсу того времени составляло примерно 135 млн долларов.

В следующем сезоне сумма, вероятно была примерно такой же, а в сезоне 2019-2020 сообщалось, что она выросла до 11 млрд — примерно 177 млн долларов.

2020-2021. 8,6 млрд рублей — 135 млн долларов.

2021-2022. Объявленный бюджет — 11 млрд. Федун тогда не раскрыл сумму, снова просто заявив, что бюджет будет больше, но разницу надеялись покрыть доходами о еврокубков. Но российские клубы не успели сполна заработать в Европе, потому что весной их отстранили. В 2021 году «Спартак» смог заработать в еврокубках всего 7,8 млн евро. Впрочем, и то хлеб.

Если прикинуть, то в 2007-м акционеры покрывали 40 процентов бюджета из своего кармана, в 2013-м (если вспомнить признание о 60 млн собственных средств) — около 60 процентов, а 2020-й год, согласно официальному отчету, клуб закончил с заработком 6 млрд при бюджете 8,6, то это 30 процентов.

Таким образом, только на покрытие дефицита акционеры потратили за эти 19 лет порядка 700-800 млн долларов.

К этому стоит прибавить еще и расходы на строительство стадиона — 450 млн долларов. И приплюсовать 70 млн на покупку самого клуба в 2004-м. В итоге получается сумма примерно 1,3 млрд долларов. Но это по самым скромным расчетам, потому что сам Леонид Федун в интервью Bloomberg девять лет назад сказал, что общие его затраты на клуб с момента приобретения составили миллиард долларов. Учитывая, что к тому времени он владел клубом как раз девять лет, то к 2022-му мог запросто потратить и все два миллиарда.

По информации «С», уже в будущем году бюджет московского клуба должен был упасть до 8 миллиардов рублей. А к 2024 году вообще сократиться до 4 миллиардов. Правда, теперь у «Спартака» началась уже другая история. А в плюс она пойдет или в минус — узнаем очень скоро.

Оригинал материала: “Московский Комсомолец”