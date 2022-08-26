Мнение: Нет битвы между демократиями и автократиями

Взгляд из Индии на текущую гибридную войну США и РФ на территории Украины.

Пишет Канвал Сибал, экс-секретарь по иностранным делам Индии, посол Индии в России в 2004–2007 годах

Нет битвы между демократиями и автократиями

В некоторой степени тренды, которые мы видели раньше, углубились и усугубились. И можно сказать, что определились некоторые необратимые международные процессы.

Во-первых, полный обвал отношений между Россией и США. Не то чтобы они были нормальными до этого. Но американская и европейская реакция на украинский кризис, драконовские санкции, направленные на Россию, положили конец дипломатии. Санкции странные, потому что они ставят целью стереть Россию с географической карты, но это невозможно. Россия – крупнейшая страна мира. С Россией придётся иметь дело. Невозможно проводить политику, как будто Россию можно изолировать, а мир при этом будет спокойно существовать дальше. Так что тут полный обвал.

Во-вторых, нет и не предвидится никакой системы европейской безопасности. Если и были надежды на её возникновение, то они рассеялись.

В-третьих, Запад превратил финансы в оружие, и этот тренд, я думаю, будет иметь долгосрочный эффект. Шаги, предпринятые для конфискации государственных активов и средств частных лиц без каких-либо законных процедур, будут иметь масштабные последствия. Остальной мир внимательно следит за происходящим. Следует ожидать мер, не немедленных, а постепенных, но они будут приниматься чтобы избежать тяжёлого ущерба.

Незападный мир будет снижать зависимость от доллара там, где это возможно. Начинается торговля в национальных валютах, и этот длительный процесс не только пошатнёт доминирование доллара, но скажется на всей американской гегемонии в финансовой сфере. Что, в свою очередь, ведёт к фрагментации международной системы и глобальной экономики.

Нет битвы между демократиями и автократиями, как говорит Запад. Это огромное упрощение. Большая часть незападного мира не является автократиями – она просто живёт по своим принципам. Так что корректное описание происходящего – не демократии против автократий, а Запад против остального мира. Западный дискурс о ценностях и порядке, основанном на правилах, начинает звучать всё более и более пусто. Он становится всё менее приемлем для остального мира в том, что касается представлений о том, как должен быть устроен мировой порядок. Это значит, что многополярность получает импульс, а глобализация, которая и прежде была под ударом, теперь начинает терять смысл.

https://globalaffairs.ru/articles/net-i-ne-predviditsya/ – цинк

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