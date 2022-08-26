Мнение: О грызне «кремлёвских башен» и других признаках назревающей катастрофы

Тучи сгущаются, и это не просто метафора.

Судя по нарастающей растерянности кремлёвских «ястребов», которую всё труднее скрывать, по невольным откровениям разных околокремлёвских «инсайдеров», для многих дело запахло жареным. Очередные разборки между «башнями» не то, чтобы начались — они и не прекращались никогда, несмотря на необходимость консолидации, — но резко активизировались прямо сейчас. Что, в общем, вполне объяснимо не только «полукруглой» датой на календаре.

И это приводит в шок и трепет многих кремлёвских клиентов: а ну как именно их патрон попадёт под раздачу в этом раунде. Потому и начинаются «откровения»…

Кремлёвский политолог Сергей Марков, подчёркнуто декларировавший «ястребиную» позицию все эти шесть месяцев и все предыдущие восемь лет (так что с ним всё ясно), не может справиться с растерянностью, страхом и гневом. Причём последний у него — явно от бессилия.

Короче, вот очередной его «перл» (курсивом) с небольшими комментариями по ходу.

1. Главный итог полугодия — гуманитарная #катастрофа. Сотни тысяч погибших. Более 10 миллионов беженцев.

Тут очень интересна цифра про «сотни тысяч». Либо это отражение некоторых «секретных докладов» о потерях со всех сторон, официально не раскрываемых, либо элемент информационного давления на оппонентов. Но может быть и просто «ошибка по Фрейду»…

2. Быстрого успеха не получилось. Началась затяжная «война на истощение».

Примечательно, что про это заговорил уже и один из тех, кто до последнего держались в русле официоза «всё идёт по плану».

3. #Россия взяла Луганщину, Херсонщину почти все Запорожье, половину Харьковской области и бьётся за Донецкий регион.

Красноречивый глагол «взяла» вместо «освободила». Комментарии, наверное, излишни

4. Российский план быстрого захвата крупных городов рухнул из-за катастрофических политических ошибок. — Если «кремлёвский рупор» был посвящён в некие планы, то эта фраза явно говорит, что «силовики» находятся под ударом и отчаянно пытаются переложить ответственность на «пиджаков», которые как раз должны были заниматься политической составляющей. Но попытка слабая.

5. Консолидация Запада вокруг #США, но большинство стран мира занимают нейтральную позицию.

Намёк на ещё один провал политического планирования, а также работы МИД РФ. Ведь «раскол» Запада, как многие считают, был частью гениального стратегического плана.

6. Продовольственный и энергетический кризис в мире.

Из которого #Россия никак не может извлечь никаких геополитических преференций — ещё один камень в огород Сергея Лаврова.

7. Украина превратилась в жёсткое тоталитарное государство 21 века. Ненависть к России стала главной идеологией Украины не только официально. Эта ненависть широко распространена в населении.

Тоже похоже на провал по линии «пиджаков», в чьей зоне компетенций была и работа с украинским населением.

8. Началась террористическая война, пока только со стороны Украины.

Намёк, что «силовикам» потребуется ещё больше полномочий, и одновременно их аргумент, что все «разборки» лучше бы отложить до победы.

9. #Россия очень медлит с мерами мобилизации и пытается вести именно СВО, а не войну.

Многие в «силовом блоке» думают так же…

10. Экономика России не рухнула, #рубль стоит твёрдо, #Китай и Индия и Турция и ОАЭ реально главные экономические партнеры России.

Собственно, тут демонстрируется готовность «силовиков», не отрицающих наличия определённых успехов и у «либералов», к некоему компромиссу со своими оппонентами. Но не более того.

То есть, нельзя не заметить, что сейчас именно «силовая башня» находится под сильным давлением из-за прорывающегося даже сквозь скупые строки сообщений кремлёвской пресс-службы недовольства ею со стороны Самого Главного. Некоторые уже состоявшиеся кадровые решения отчасти свидетельствуют о том же. С другой стороны, и у «пиджаков» положение шатко: всё же слова о политических провалах во многом справедливы. А переход взаимных обвинений в публичную плоскость, пусть и опосредованный — уже сам по себе грозный признак. Кажется, «бульдоги» начинают выбираться из-под ковра…

Чем же закончится их схватка? Новой катастрофой?

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