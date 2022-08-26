 

Древний предок человека салехантроп ходил на 2-х ногах 7 млн лет назад

26.08.2022, 12:05, Разное
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Салехантроп является древним предком человека. Как выяснили ученые, он начал ходить на 2-х ногах еще 7 млн лет назад.
Специалисты провели детальное изучение окаменевших костей бедра и предплечья, которые идентифицировали, как части тела вида Sahelanthropus tchadensis. В соответствии с мнением исследователей, он представляет собой старейшего представителя человечества на Земле. Части костей особи обнаружили 21 год назад в пределах современного Чада.

Проверка возраста фрагментов позволила установить, что их владелец жил порядка 6-8 млн лет назад. В указанный период предки человека генетически были выделены из ветви бонобо и шимпанзе. Гоминиды, предположительно, проживали на территории с обилием лесов, лугов и пальмовых рощ. За счет подобной окружающей среды древним удалось не только ходить на двух ногах, но и оставить способности к лазанию по крупной растительности. Эксперты сообщают, что конечности салехантропов имели строение, характерное для видов с возможностью передвижения по деревьям. Такой вариант вполне нормален для плавного перехода к бипедализму.

При сравнении окаменелых костей из области предплечья и бедра с аналогичными частями скелета у современных человека, гориллы и шимпанзе эксперты заметили определенные особенности. На основании собранных данных, исследователи пришли к выводу, что древний вид людей по большей мере передвигался на ногах и только изредка лазал по деревьям. Салехантроп для последнего использовал способ, который отличается от методов человекообразных обезьян в современном мире.


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