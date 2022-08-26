Собянин рассказал о самом популярном контенте “Московской электронной школы”

Собянин отметил, что в библиотеке “МЭШ” размещено более 12 тысяч видеоуроков. Самый популярный – про волейбол. Видеоурок создан учителем Олегом Андрияновым. Школьникам младших классов нравится урок по сдаче норм ГТО.

Около 13 тысяч просмотров набрал сценарий урока по информатике Python. Lists. Среди более шести тысяч самодиагностик самой популярной стала контрольная работа по физике. Учащиеся обратились к ней более 37 тысяч раз.

Наиболее востребованной стала лаборатория по информатике. За год ей воспользовались 6,6 тысячи раз.

“Московская электронная школа” продолжает развиваться. В 2021 году запущен сервис “Портфолио учащегося”. Там в электронном виде собраны успехи и достижения ребенка. В первый год появилось более 2,4 миллиона записей.

У учителей будет собственное портфолио. Там будут записи о профессиональных достижениях педагога.

Еще одной новинкой прошлого года стал сервис “Планируемые результаты обучения”. С его помощью учитель может выбрать тип результата для каждой учебной темы.

Весной 2022 года в “МЭШ” появился инструмент “тематическое планирование”. Он позволяет отслеживать средние баллы учащихся по любой учебной теме.

В скором времени “МЭШ” сможет рекомендовать секции, кружки и занятия, исходя из интересов ребенка. Для этого нужно заполнить “Мой профиль” – новый раздел портфолио.

Кроме того, теперь в библиотеке “МЭШ” можно оформить подписку на любого из 34 тысяч учителей – авторов материалов. Учителям будет проще подбирать и обновлять учебные материалы, а школьники пополнят коллекцию контента для самостоятельного изучения.

“В новом учебном году в “Московской электронной школе” появится много других новинок и оригинальных материалов. Главная электронная библиотека будет и дальше развиваться в интересах самых важных читателей — московских школьников и их учителей”, – написал Собянин.

Напомним, “МЭШ” разработана в 2016 году городским департаментом образования и науки и департаментом информационных технологий. Благодаря “МЭШ” педагоги и ученики имеют доступ к двум миллионам электронных образовательных материалов. Базу пополняют в том числе учителя из других регионов России, крупные издательства и IT-компании.