Как украсить себя маленькой татуировкой женщине за 50: трендовые идеи миниатюрных рисунков с особым смыслом

В современном мире татуировка — это прерогатива не только молодежи. Украсить свое тело эффектной композицией могут люди любого возраста. Необязательно рисунок должен быть большим по размеру и привлекающим к себе внимание. Можно выбрать более нейтральный и неброский вариант в виде мини-тату. Вот интересные идеи эскизов для женщин 50+.

Роза

Подчеркнуть женственность поможет рисунок в виде розы на предплечье. Стильно смотрится контурный эскиз без внутренней штриховки. При желании можно сделать цветное тату, однако оно не будет смотреться так изысканно, как то, которое выполнено черными чернилами и тонкими линиями-ниточками.

Надпись «Мама»

Если материнство для вас — не просто слово, а миссия, предназначение, тогда почему бы не рассмотреть вариант эскиза с надписью «Мама»? Чтобы композиция вас порадовала, уделите особенное внимание выбору шрифта. Красиво смотрятся витиеватые надписи, с крючками и петлями. А вот печатных строгих шрифтов лучше избегайте.

Особенное слово

Не забываем о том, что татуировки — это проявление индивидуальности. Они могут отображать ваши ценности, вашу жизненную философию, поэтому вы можете выбрать в качестве эскиза то понятие, которое вам наиболее близко. Что главное в вашей жизни? Любовь? Дружба? Дети? Карьеры? А, может, вы гордитесь своей целеустремленностью? Любое это слово может стать эскизом для тату. Вы можете сделать надпись на любом языке.

Парные татуировки

У вас есть любимый человек и вы бы хотели показать свое единство, общность? Тогда почему бы не набить парные тату? Например, солнце и луну. Мини-рисунки можно сделать на запястьях.

Надпись «Ее история»

Наверняка к вашему возрасту у вас есть определенный жизненный опыт, интересный путь, полный впечатлений, приключений. Татуировка с надписью «Ее путь» станет для вас напоминанием о том, чего вы уже достигли, в чем преуспели, через что вам довелось пройти.

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Силуэт

Если надписи вам не по душе и в принципе вы не особенно хотите вкладывать в рисунок сакральный смысл, то рассмотрите просто привлекательные изысканные эскизы. Например, силуэт женщины, выполненный в технике минимализм.

Надпись «Любовь к себе»

Порой в молодости еще сложно осознать, насколько важно ценить, любить и уважать себя. И только с возрастом становится понятно, что секрет счастья заключается в здоровом эгоизме. Тату с надписью «Любовь к себе» будет напоминать вам о том, что вы у себя самая главная.

Дата

Можно увековечить на теле памятную дату. Например, день свадьбы, рождения ребенка и т. д. Чаще всего такие рисунки набивают на запястьях или на шее.

Бабочки

Символизм данного эскиза — трансформация, изменение, эволюция. Сейчас вы знаете, что после 50 жизнь только начинается. Сейчас вы уже совсем другая, обновленная. Можете увековечить эту трансформацию с помощью тату в виде бабочек.

Вселенная

С возрастом появляется философский подход к жизни. Духовное выходит на первый план, а материальное отодвигается на второй. Если и вы заметили у себя такое восприятие мира, мышление, тогда обратите внимание на эскиз в виде Вселенной. Подобная татуировка симпатично смотрится не только в черно-белом варианте, но и в цвете.