Импортозамещённый абсент от Кизлярского винно-водочного комбината оказался тархуном с примешанными амфетаминами

ОАО «Кизлярский винно-водочный комбинат» прекратило выпускать абсент по предписанию контролирующих органов.

Сразу две экспертизы установили, что напиток является обыкновенным тархуном с примешанными туда спиртом и неизвестными веществами, по химическому составу напоминающими амфетамины.

Новый продукт появился в ассортименте предприятия в апреле; он позиционировался, как импортозамещённый швейцарский абсент, идентичный натуральному. Официальное название – «Напиток алкогольный с ароматизатором «АБСЕНТ», причём поначалу его сертифицировали, как «Питьевую спиртосодержащую жидкость».

Среди потребителей быстро распространился слух о том, что напиток сильно меняет состояние сознания. После того, как нескольких человек госпитализировали в психиатрические лечебницы после употребления кизлярского абсента, медики забили тревогу и была назначена экспертиза содержимого, которая не выявила ничего запрещённого. В сети обратили внимание на то, что экспертизу проводил брат главного технолога завода, но городской прокурор (двоюродный дядя эксперта-химика) не нашёл нарушений. После огласки были проведены ещё две экспертизы, на этот раз в Москве – они и установили, что состав не соответствует заявленному.

В настоящий момент производство приостановлено, ведётся проверка.

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