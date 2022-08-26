 

В Раменском построили завод для производства импортозамещающих пищевых красителей

26.08.2022, 11:05, Новости дня
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Рядом с поселком Раменской агрохимстанции недалеко от села Софьино построили производственно-складской комплекс для выпуска ароматизаторов и пищевых красителей.

Универсальное индустриальное здание предназначено для производства и хранения вкусовых ароматических добавок и красителей для пищевой промышленности, передает канал «360».

Как рассказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян, открытие предприятия позволит создать 50 новых рабочих мест.

Отмечается, что общая площадь склада и производственного цеха составляет более 8 тыс. кв. метров. Этот современный комплекс расположен на участке площадью 21 тыс. кв. метров. Прилегающая территория благоустроена и асфальтирована.

Ранее сообщалось, что на территории Подмосковья построят научный центр по разработке препаратов для защиты растений. Новое предприятие появится на участке общей площадью порядка 7 га. Участок был предоставлен по программе импортозамещения «Земля за 1 рубль».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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