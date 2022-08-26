ОНФ передал больнице в ЛНР мобильный медицинский комплекс

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) при поддержке российских железнодорожников передал медицинский диагностический комплекс Луганской народной республике (ЛНР).

В составе комплекса три автомобиля, в которых находится оборудование для рентгена и маммографии, УЗИ, ЭКГ. В медавтопоезде оборудованы места для узких специалистов: кардиолога, лора, психотерапевта, терапевта, гинеколога, уролога, хирурга, офтальмолога.

«Этот замечательный комплекс собран при участии большого количества людей в России. Он приписан к Старобельской больнице, но его возможностей хватит на то, чтобы выезжать, по мере необходимости, в другие территории ЛНР. Особенностью является то, что в нем есть разные диагностические кабинеты. А также здесь будут работать врачи, как из республики, так и из России. Это такой подарок в основном от железнодорожников России, а для меня честь передать ключи от этого медицинского автопоезда его новым владельцам», – рассказал РАПСИ руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

Кузнецов вручил ключи главному врачу старобельской больницы Вячеславу Быкову.

«Огромное спасибо за такой комплекс, где есть вся необходимая диагностическая аппаратура. И она на колесах – можем переезжать в любой населенный пункт и оказывать диагностическую, лечебную помощь населению. Не все люди могут приехать сюда сделать обследование, а вы знаете, что рост идет онкологических заболеваний, туберкулеза. Это на ранних стадиях должно диагностироваться. Раньше мы старались хотя бы раз в год выдерживать, а с помощью этого оборудования мы сможем проводить онкопрофосмотр проводить по всем нормам – два раза в год», – сообщил главврач. Он рассказал, что старобельская больница по факту сейчас обслуживает не только жителей района, но и всей северной части республики, в том числе Донецкой области.

В первый же день комплекс начал работу – прием прошел в Старобельске. Среди врачей – специалист из Тюмени, которая в свой отпуск две недели будет работать в комплексе по приглашению Народного фронта. «Я очень хотела в Донбасс, я куда только ни обращалась, подавала заявку везде. И так обрадовалась, когда Народный фронт мне позвонил, что собралась за два дня», – рассказала акушер-гинеколог Людмила Головизина.

Ранее «Народный фронт» и добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) доставили корм для лошадей, предоставленный Московским зоопарком и Союзом зоопарков и аквариумов РФ (СОЗАР) в клуб Луганской республиканской федерации конного спорта.

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