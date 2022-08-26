Pост цен на продукты приводит всё больше американцев в продовольственные фонды

Из-за мощнейшей инфляции, которая особенно сильно затрагивает продовольствие, миллионам американцев не хватает денег, чтобы прокормить семью, передаёт CBS News. Как выяснила журналист канала Лана Зак, побывав в Балтиморе, всё больше граждан США вынуждены обращаться в продовольственные фонды — и те из-за наплыва посетителей сталкиваются с новыми вызовами.

ЛАНА ЗАК, корреспондент CBS: В нашей серии репортажей об обстановке неопределённости в экономике мы уже увидели, как инфляция вынудила многих американцев ужать бюджеты. Но перед некоторыми семьями из-за роста цен на продукты встаёт вопрос о том, как им наскрести денег на следующий обед.

Из-за этого всё больше людей обращаются в местные продовольственные фонды. Я отправилась в один из общественно-культурных центров города Балтимор — и своими глазами увидела, насколько большое значение они имеют для некоторых из посетителей, а также узнала, с какими вызовами им приходится сталкиваться.

ТЭМА СМИТ-УИЛСОН, директор общественно-культурного центра «Дверь»: Вот в эту сумку можно сложить личные вещи.

Грузовик ещё даже не разгрузили до конца — а посетители общественно-культурного центра «Дверь» в Балтиморе уже выстраиваются в очередь, чтобы получить продукты.

По оценке директора «Двери» Тэмы Смит-Уилсон, хотя принимает она в день около ста человек, кормит центр в сутки примерно 600 ртов.

ТЭМА СМИТ-УИЛСОН: Люди, которые через нас проходят, не всегда берут еду только для своей семьи: бывает, что кто-то набирает чуть больше для сестры или брата. У нас много морозильных камер и холодильников, но исполоьзовать нам их приходится разве что для хранения мяса — когда подходит к концу день раздачи, у нас никогда лишнего не остаётся.

КРИСТАЛ ДЖЕНКИНС: А тут у нас что?

Кристал Дженкинс готовит на пять человек, включая своего младшего сына, которому девять лет.

КРИСТАЛ ДЖЕНКИНС: Когда получается вернуться не с пустыми руками, я уже счастлива, ведь у меня тогда получается… В общем, хотя бы не голодные они у меня, вот что. Голодать не будут.

ЛАНА ЗАК: Дети-то?

КРИСТАЛ ДЖЕНКИНС: Именно.

Цены на продукты уже обогнали большинство категорий товаров, затронутых мощной инфляцией, — они подскочили на 13,1 процента, что стало рекордом по годичному росту с 1971 года.

ЛАНА ЗАК: Получается, Вы сегодня принесли из пункта раздачи продуктов при «Двери» два пакета, и ещё один — из продуктового магазина, где оставили 20 долларов. На сколько Вам хватит этой еды? Вы же ведь пятерых кормите.

КРИСТАЛ ДЖЕНКИНС: Да. Где-то дня на три, расчёт у меня такой. Ну а потом придётся опять идти в пункт.

Люди, которые сталкиваются с нехваткой еды, порой испытывают мощнейший стресс.

Аман Ротхадан, которая в одиночку воспитывает двух сыновей, работает официанткой — и её доход сократился, а цены на еду при этом выросли.

АМАН РОТХАДАН: Я сказала детям, что придётся больше экономить. А теперь, чтобы достать мяса по дешёвке, приходится за продуктами ходить рано утром — часов в шесть-семь утра, потому что в это время продают дешёвое вчерашнее мясо.

ЛАНА ЗАК: И ведь много энергии уходит, чтобы просто придумать, как отложить денег и при этом прокормить семью, да?

АМАН РОТХАДАН: Именно так! Столько всего приходится в голове прокручивать — что я сегодня буду делать? Что приготовлю?

А проблема усугубляется: поскольку за помощью обращается всё больше людей, ресурсов становится ещё меньше.

ТЭМА СМИТ-УИЛСОН: Мы раньше получали для распределения через нашу организацию среди местных жителей и других организаций 700 ящиков продуктов. Теперь получаем сотню.

ЛАНА ЗАК: С 700 дошли до ста?

ТЭМА СМИТ-УИЛСОН: До ста.

ЛАНА ЗАК: Но при этом число людей, которым вы помогаете…

ТЭМА СМИТ-УИЛСОН: …растёт, да. Но жаловаться нам не приходится — это всё-таки лучше, чем ничего.

Джерри Бранч раньше управлял своим продовольственным фондом, но потерял финансирование — а затем и личный доход. А человек он пожилой — и теперь уже он оказался посетителем фонда и стоит в очереди за едой.

ЛАНА ЗАК: Тяжело Вам было очутиться с другой стороны двери?

ДЖЕРРИ БРАНЧ: Да не то чтобы — ведь люди, которых я когда-то обслуживал, все были мне ровней или даже лучше меня. Я никогда ни на кого свысока не смотрел. С такой точки зрения мне всё это просто не виделось.

ЛАНА ЗАК: Пенсионного пособия вам хватает?

ДЖЕРРИ БРАНЧ: Нет.

ЛАНА ЗАК: Оно ведь за инфляцией не поспевает, так?

ДЖЕРРИ БРАНЧ: Не поспевает.

Из-за того, что продукты дорожают, людям приходится делать сложный выбор.

ЛАНА ЗАК: А Вам еды всегда хватает?

АМАН РОТХАДАН: Да, практически всегда — благодаря «Двери», у меня всегда достаточно продуктов. А вот раньше приходилось тяжело.

ЛАНА ЗАК: Когда у Вас не получалось отыскать продовольственные фонды, чтобы получить еды для семьи, случалось, что Вы голодали?

АМАН РОТХАДАН: Да, бывало, что голодала — но сейчас мысль только одна: слава Богу, что я нашла «Дверь» до того, как действительно стало голодно. Слава Богу! Я всё ещё работаю в ресторане, так что хотя бы один обед я могу приносить с собой домой. Но пока есть еда, жить можно.

ЛАНА ЗАК: И, как рассказала мне Аман, обед, который она получает на работе, она не ест сама, а приносит домой детям. А ведь за помощью по местным программам или в продовольственные фонды были вынуждены обратиться 53 миллиона американцев. По информации фонда Feeding America, с проблемой нехватки продовольствия сталкиваются абсолютно все населённые пункты в стране.

Лана Зак, CBS News, Балтимор.



Дата выхода в эфир 23 августа 2022 года.