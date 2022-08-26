Премьер-министр Новой Зеландии – мир стоит на грани ядерной пропасти — мы должны избежать катастрофы

На фоне роста напряжённости между странами, обладающими ядерным оружием, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в своей статье для The Guardian призвала страны взять на себя обязательство провести переговоры по новой многосторонней структуре ядерного разоружения. По словам Ардерн, полный отказ от ядерного оружия «не только возможен — он необходим».



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В 1945 году ядерное оружие было использовано в вооружённом конфликте первый и единственный раз — тогда в Хиросиме и Нагасаки две ядерные бомбы убили 355 тыс. человек. Как пишет премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в своей статье для The Guardian, это были всего две бомбы, а сейчас мировой арсенал насчитывает около 13 тыс. единиц ядерного оружия.

Хотя 13 тыс. единиц оружия — в некотором роде «прогресс», так как это менее четверти от более чем 63 тыс. единиц оружия, находившихся в обращении в 1985 году во время холодной войны, однако слова бывшего президента США Джон Кеннеди, которые он произнёс в 1961 году в ООН, сейчас актуальны, как никогда: «Мы должны ликвидировать это оружие, пока оно не ликвидировало нас».

Более чем за 50 лет с момента заключения договора о нераспространении ядерного оружия он сыграл важную роль в снижении риска того, что это оружие уничтожит нас. Количество подобного оружия было сокращено на 80%, и договор также способствовал сдерживанию числа стран, обладающих им. Договор ратифицировали больше стран, чем любое другое соглашение по ограничению вооружений и разоружению.

«Сейчас в Нью-Йорке есть возможность пойти ещё дальше. И мы должны это сделать», — призывает Ардерн. 191 страна встречается в ООН для возобновления Договора о нераспространении ядерного оружия, и переговоры идут полным ходом.

По мнению премьер-министра Новой Зеландии, сейчас мир подвергается большему риску ядерной катастрофы, чем когда-либо со времён холодной войны. Растущая напряжённость между сверхдержавами и два десятилетия заторможенного прогресса в области контроля над вооружениями усугубили риск применения ядерного оружия. На риск его применения, в том числе в результате просчёта или ошибки, уже неоднократно указывали в рамках конфликта на Украине.

«Новая Зеландия призывает государства, обладающие ядерным оружием — США, Россию, Китай, Францию и Великобританию — отступить от ядерной пропасти», — пишет Ардерн, призывая страны взять на себя обязательство провести переговоры по новой многосторонней структуре ядерного разоружения.

По её словам, Новая Зеландия, являясь тихоокеанской страной, несёт на себе шрамы десятилетий ядерных испытаний. Именно поэтому Веллингтонна протяжении 35 лет «гордо носит безъядерный характер и является сторонником мира, свободного от ядерного оружия». При этом Ардерн полагает, что мнение Новой Зеландии о том, что ядерное оружие никого не обезопасит и ему больше нет места в нашем мире, отражает точку зрения подавляющего большинства стран.

Достаточно лишь посмотреть на историю, чтобы наметить путь к более безопасному будущему. Уроки Хиросимы и Нагасаки, а также испытаний в Тихом океане являются достаточным напоминанием о том, что развёртыванию ядерного оружия нет и «не может быть оправдания».

Однако на данный момент будущее договора о нераспространении ядерного оружия остаётся неясным. На него влияют геополитические события, включая напряжённость между государствами, обладающими ядерным оружием. Но, что ещё хуже, растёт скептицизм и разочарование относительно намерений ядерных держав выполнить свои обязательства по ядерному разоружению в соответствии с договором.

На этой неделе в Нью-Йорке «на карту поставлено очень многое». Полный отказ от ядерного оружия «не только возможен — он необходим», пишет премьер-министр Новой Зеландии в статье для The Guardian.