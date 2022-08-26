 

Собчак возмутилась отмене спектакля в НЭТ из-за «призыва к революции»

26.08.2022, 10:43, Разное
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Ксения Собчак возмутилась случаю отмены премьеры спектакля «Страсти по Тилю» в Волгограде. Телеведущая назвала это влиянием на Новый экспериментальный театр цензуры новых реалий.
Собчак поинтересовалась причиной происходящего, и ей ответили, что «информации нет». При этом в кулуарах глава театра Ангелина Шершень якобы назвала необычную причину – «призыв к революции». Телеведущая назвала это абсурдом, поскольку постановка рассказывает о борьбе за свободу и проблеме преследования инакомыслящих граждан. Отмена произошла за месяц до премьеры в НЭТ. До этого проводились репетиции, а средства уже потрачены на декорации и костюмы.

В период СССР Марк Захаров поставил спектакль в Ленкоме, и цензура не запрещала артистам выступать. Собчак иронично отметила, что театрам в Воронеже и Петербурге, которые добавили работу в список показа, стоит проявлять осторожность ввиду таких необычных тенденций к запретам.

Глава НЭТ Ангелина Шершень во время общения с журналистами подчеркнула, что премьерный показ «Страстей по Тилю» все же состоится. Спектакль переносят с 30 сентября на первое полугодие 2023-го. В текущем году постановка будет заменена на пьесу в честь 400-й годовщины рождения Мольера. Причин для такого переноса несколько. Вследствие санкций театру не успели доставить нужное светотехническое оснащение, оно появится с некоторым опозданием. Из штата уволились две артистки, которые были задействованы в постановке. При этом одна занимала главную роль. Режиссер продолжает выбирать кандидатуру на замену. Договор с ним заключен, однако акты исполненных работ остаются на столе директора НЭТ без подписи.


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