“Меня бы уже не было в живых”: Яковлева откровенно о тяжелых разводах и новом романе

Марина Яковлева была замужем дважды. Причем оба супруга имели прямое отношение к кино. Андрей Ростоцкий, брак с которым продлился всего два года, – актер, режиссер, сценарист. Валерий Сторожик – актер и мастер дубляжа.

“С Андреем мы повстречались, когда я перешла на четвертый курс, – вспоминает Марина. – Но уже тем летом у меня было четыре главные роли в кино (“Сцены семейной жизни”, “Прилетал марсианин в осеннюю ночь”, “Моя Анфиса” и др. – Прим. ред.), я была активно снимающейся артисткой, мне предлагались кипы сценариев – рвали на части! Однажды и Станислав Иосифович Ростоцкий (режиссер – Прим. ред.), мой свекор, дал мне сценарий, но я его даже не прочла – не могла допустить, чтобы про меня говорили потом, будто меня Ростоцкие толкают. Моя свекровь Нина Евгеньевна Меньшикова (актриса – Прим. ред.) даже рассердилась за это. Но и все равно семейным положением я не воспользовалась, меня никто никогда не пристраивал”.

Что же касается второго мужа актрисы, то тут уже сама Марина пыталась двигать его. “Я ходила везде и предлагала – возьмите Валеру, посмотрите Валеру, – вспоминает Яковлева. – Но в итоге вышло так, что в картину “Корпус генерала Шубникова” утвердили меня, а не его”.

В том, что оба мужа были актерами, Яковлева не видит ничего странного. “У меня не было другой среды, я же вращалась в актерском мире, поэтому другого мужа и взять было неоткуда, – смеется она. – Между первым и вторым мужем у меня была пауза в шесть лет. За это время, конечно, были какие-то женихи. Но они все ревновали меня к работе, к коллегам. И тогда я поняла, что муж должен быть из этой среды, чтобы все понимал”.

Но Марина ошиблась. “Ничего мой второй муж, который из мира кино, не понимал! – уверяет она. – Ревность его ослепляла! Ведь очень трудно быть одновременно и артистом, и мужем. В итоге мы плохо расстались. И не общаемся с ним с тех пор. Сыновья тоже не поддерживают с ним отношения, да и он не стремиться, чему я, признаться, удивлена”.

“Я бы, наверное, еще жила с этими мужьями, если бы не какие-то жизненные ситуации, – размышляет сегодня Марина. – Или же меня бы уже не было в живых, потому что разводы всегда энергозатратные”.

С 1991 года Яковлева снова ведет холостой образ жизни. “Было время, что каждый новый год я просила у Деда Мороза позволить мне встретить свою судьбу, снова выйти замуж, – признается Яковлева. – Но примерно с 2003 года перестала это делать – как отрубило! В последний раз я влюбилась в 43 года. И так страдала, так переживала, была даже какая-то боль внутри груди! Для меня любовь – это болезнь, я очень тяжело переношу эти взаимоотношения, всегда страдаю, умираю. Даже не знаю, как я выжила после этих двух браков. Поэтому сказала себе: “Я больше никогда не буду влюбляться и страдать!” И сегодня я абсолютно счастлива – у меня есть любимая работа, дача, сыновья, внучок вот родился. Поэтому забивать себе голову любовью нет ни времени, ни желания”.