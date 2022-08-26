 

Юридическая служба Пригожина указала на признаки дискредитации ВС РФ в публикации “Фонтанки.ру”

26.08.2022, 10:25, Разное
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Заявление подготовлено по поручению бизнесмена Евгения Пригожина. Юристы считают, что в статье “Мать хочет получать деньги, а я хочу, чтобы он вернулся живой” была опубликована заведомо ложная информация об использовании Вооруженных сил РФ (статья 207.3 УК РФ). Материал был опубликован 25 августа.

“В указанной статье размещена заведомо ложная, вымышленная информация об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий (фэйк, дискредитирующий Вооруженные Силы Российской Федерации и Специальную военную операцию)”, – говорится в заявлении.

Предприниматель Евгений Пригожин ранее заявил, что смысл материала “Фонтанки” заключается в том, чтобы “гадить” спецоперации российских войск по демилитаризации и денацификации Украины. Бизнесмен выразил сожаление в связи с тем, что “моральных уродов” не волнует, за что люди сражаются в Донбассе и “как спасают Русский мир”.


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