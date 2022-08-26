 

Сдержанные, но очень стильные: несколько свежих идей маникюра на начало осени

26.08.2022, 10:20, Разное
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Осень – особая пора. С одной стороны, на улице еще достаточно тепло. С другой стороны, уже ощущается постепенное увядание природы и легкое похолодание. Для такого периода маникюр должен быть особенным. Обратите внимание на несколько удачных идей нейл-арта для начала осени.

Ботанический узор (главное фото)

Осенью природа увядает. Можно остановить время и ненадолго задержать зеленое лето, изобразив на ногтях растительный орнамент. Сочные зеленые веточки и листочки поднимут настроение и избавят от осенней хандры.

Анималистический дизайн

Некоторое время назад считалось, что леопард – это моветон. Но теперь пятнистый мотив снова набирает обороты. Леопард – один из самых удачных вариантов оформления ногтей на осень.

Также в моду возвращается игривая зебра. Симпатичный полосатый маникюр здорово разнообразит осенний образ и хорошо впишется в сентябрьскую атмосферу.

Яркие акценты

В солнечную желто-оранжевую гамму осени отлично впишется ярко-синий цвет лака для ногтей. Такой маникюр будет отлично контрастировать с окружающей средой. К тому же, он впишется в любой гардероб.

Для каких-то официальных событий и романтических свиданий подойдет лак глубокого фиолетового оттенка, слегка приближенного к черному. Такой маникюр будет смотреться особенно эффектно, если покрытие будет иметь мерцающие частички.

Черный цвет также хорош для осени. Но его лучше использовать не в чистом виде, а в комбинации со светлыми полосами.

Нюдовые оттенки

Телесный маникюр – это универсальный вариант на все сезоны

Если хочется разнообразия, можно совместить в одном маникюре сразу несколько оттенков бежевого и коричневого.

Также в начале осени будет актуален насыщенный шоколадный цвет лака

А если вы считаете нюд скучным, скомбинируйте несколько оттенков в стильный геометрический узор и добавьте немного блеска.


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