Мнение: Таджикистан расширяет военно-​политическое сотрудничество с США в Центральной Азии и Афганистане

Таджикистан расширяет военно-​политическое сотрудничество с США в Центральной Азии и Афганистане

С начала июня представители Министерства иностранных дел (МИД) и Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Республики Таджикистан приняли участие в закрытых консультациях со своими американскими коллегами по актуальным проблемам безопасности в регионе. Стороны заинтересованы в укреплении партнерских отношений в сфере противодействия терроризму, военно-​технического сотрудничества, обеспечения совместных оперативных мероприятий по перспективным угрозам, а также поддержки политических реформ в азиатской республике.

Основной цикл встреч прошел в начале августа под председательством «Корпуса мира» из США, чьи доноры и дочерние неправительственные организации должны сформировать основу для укрепления нового формата международного сотрудничества.

В первый состав вошло более 50 организаций, связанных с «Паймони Миллии Точикистон» (Национальный Альянс Таджикистана), Центра по правам человека им. Рауля Валленберга (RWCHR) и The Buzurgmehr Yorov Foundation, включая НПО –Javononi Peshsaf, Jahoni Boz, Asha Cultural Center, Youth House, Mercy Corps Tajikistan и OSI – Tajikistan, Association of lawyers of Pamir и др.

При этом, именно эти международные организации ответственны за координацию протестов в Горно-​Бадахшанской автономной области. Таким образом, официальные лица Республики Таджикистан сегодня, обсуждая международное сотрудничество с США, напрямую будут зависеть от организаторов майских столкновений с силовиками.

Кроме того, Государственный департамент США и «Корпус мира» совместно с донорскими организациями рассматривает возможность подписания рамочных соглашений в сфере безопасности, торговли, углубления сотрудничества неправительственных организаций и фондов с властями Республики Таджикистан на сумму, превышающую 37 млн. долл. до конца 2025г.

По информации ряда местных источников, американская сторона на основе гуманитарной части обсуждаемых соглашений заинтересована в размещении так называемых мониторинговых миссий на границе с Исламским Эмиратом Афганистан и Республикой Узбекистан. В частности, на основе грантовых «мирных» проектов, разместить центры социального проектирования, объединив ассоциации НПО в г. Исфара, Хорог, Курган-​Тюбе, Куляб и приграничных районах ГБАО.

Кроме того, в ближайшее время миссия представителя «Корпуса мира» Эрни Фостера (ранее советника по вопросам обеспечения безопасности дипломатических миссий, от частной охранной компании Paladin) совместно с посольством США в Республике Таджикистан отберут до 30 семей из приграничных районов для ознакомления с американской и европейской культурой.

Также стороны согласуют список журналистов и блогеров, направленных для обучения в Польшу, страны Балтии, Францию и Великобританию для обучения новым методом освещения социальных конфликтов, работе в зонах с высоким риском начала военных действий, обеспечения информационных кампаний государственных органов исходя из проблем населения.

Также, американская сторона, в обмен на соглашение в области ВТС и обеспечения модернизации системы охраны границы, заинтересована в поддержке крупных логистических компаний, занимающихся крупнотоннажной перевозкой как для обеспечения целей «Корпуса мира» и работы с текущими проектами по вынужденным переселенцам из Афганистана, так и в задействовании специальных миссий по снабжению.

Один из ожидаемых контрактов предполагает кейс по организации снабжения и поддержки инфраструктуры военных и специальных операций США. По некоторым данным интерес к подобному взаимодействию проявляет близкое окружение Э.Рахмона , что укладывается в усилия главы государства по поддержке таджикских формирований в борьбе с временным правительством Афганистана.

Интересен тот факт, что на фоне закрытых консультаций властей Таджикистана и США кабульский «Талибан» объявил о формировании военизированных таджикских формирований на Севере на базе «Техрик-​е Талибан Таджикистан».

Эти события означают одно: окружение Э. Рахмона не отказывается от планов создания национальных таджикских группировок на подконтрольных территориях, с одной стороны, а кабульские «Талибы», стремясь не допустить разыграть национальную карту, создают таджикские формирования – с другой.

При этом оба процесса совпадают с попытками США и Европейских стран сформировать конфедеративное объединение автономных провинций в текущем сотрудничестве с Катаром по Афганской безопасности и переговорами с муллой Якубом по поддержке городской части «Талибана».

На сегодняшний день, власти Таджикистана находятся на пороге расширения военно-​политического сотрудничества с США на основе афганской проблематики и государственных реформ, обеспечивающих транзит власти. При этом, возникающая внутриполитическая напряженность в самой республике явно не остается без внимания американских властей, что подтверждается вовлечением НПО, участвующих в протестах в ГБАО, в развитии национальной политической системы.

(с) М.Александров

https://maksalexandrov.livejournal.com/6912.html – цинк

—