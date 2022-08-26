 

Аксенов напомнил о словах Твена о роли России для США, только тогда речь шла о царской, а не нынешней стране

26.08.2022, 9:40, Новости дня
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Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о визите Марка Твена в составе американской делегации в российский Крым в 1867 году, их встрече с императором Александром II и словах писателя о благодарности американцев РФ за поддержку независимости страны.

Он описал поездку группы американцев на полуостров на пароходе «Квакер-Сити» в августе 1867 года, где находился журналист Сэмюэль Клеменс, известный позднее как Марк Твен. «Он написал торжественное приветствие императору от имени американских гостей. Вот цитата: «Америка многим обязана России. Она является должником РФ во многих отношениях, и в особенности за неизменную дружбу в годы ее великих испытаний… Ни на минуту не сомневаемся, что благодарность РФ и ее государю живет и будет жить в сердцах американцев», – написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов подчеркнул, что российская принадлежность Крыма была для США аксиомой. По его словам, тогда в США помнили поддержку русскими американского народа в его борьбе за независимость и во время гражданской войны 1861–1865 годов, сегодня события XIX века мало кто помнит.

«Писатель ошибся. Благодарность давно улетучилась вместе с памятью, и сегодня его за такие слова наверняка объявили бы «агентом Кремля». Ну а Крым, как и во времена Марка Твена, является российским. И это придется признать всем, в том числе США», – резюмировал Аксенов.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума, проведенного на полуострове. Киев и западные страны до сих пор не признают результаты голосования. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма давно закрыт.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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