Пентагон: В Киеве точно не знают, где окажется оружие из США

Украинские чиновники не могут точно знать, где окажется переданное США оборудование, они ведут его учет на бумажных носителях, сообщил и.о. генерального инспектора Пентагона Шон О’Доннелл.

По мнению чиновника, которое он высказал в интервью агентству Блумберг, систему отслеживания вооружения следует проверить в рамках аудита, поскольку украинские чиновники ведут учет американского оборудования посредством «квитанций». «Это все бумажные документы», – передает РИА «Новости» слова чиновника. Как отмечает О’Доннелл, должностные лица на Украине, вероятно, не знают точно где прибывшее в страну оборудование в конце концов окажется. Чиновник указал на то, что недостаточно эффективное ведение отчетности имело негативное воздействие на расследования Пентагона в Ираке и Афганистане.

Однако он добавил, что чиновники НАТО, похоже, уверены в том, что при передаче оружия соблюдается достаточный уровень безопасности. «Насколько мы можем сейчас судить, все, что должно выстреливать и взрываться, (все) это используется ими (украинцами) в полной мере», – сказал и.о. генинспектора.

Согласно О’Доннеллу, помимо проверки эффективности системы учета Пентагона, его офис планирует изучить соглашения США и членов НАТО об обмене разведданными, эффективность обучения украинских войск и возможность перенаправления боевого снаряжения на черный рынок.

Он также отметил, что с представителями США было заключено по меньшей мере 7,8 тыс. оборонных заказов, связанных с Украиной, их общая сумма составляет примерно 2,2 млрд долларов.

Ранее болгарское издание Bulgarian Military со ссылкой на свои источники в командовании французской армии и в Интерполе сообщило: русские не захватывали у вооруженных сил Украины французские 155-мм самоходные гаубицы CAESAR («Цезарь»), как можно было предположить ранее. Впрочем, история о захвате французских самоходок в качестве трофеев была опровергнута отнюдь не в пользу украинской армии. Напротив – по данным Bulgarian Military, украинцы сами продали артиллерийские системы по 120 тыс. долларов за штуку. Это притом, что реальная стоимость одной гаубицы CAESAR составляет около 7 млн долларов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как западное оружие «утекает» с Украины на черные рынки.

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