 

Авиакомпания «Победа» разрешила курить на борту за дополнительную плату

26.08.2022, 9:33, Разное
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С 1 сентября при покупке билета лоукостера «Победа» можно будет выбрать дополнительную опцию «курение на борту».

Стоимость услуги при онлайн-бронировании составит тысячу рублей, а при оформлении во время регистрации в аэропорту – две тысячи.

В условиях снижения пассажиропотока и закрытия популярных туристических направлений, российские авиакомпании вынуждены расширять список услуг, которые оказываются во время перелёта. «Победа» стала первым отечественным перевозчиком, который официально разрешил курить на борту.

В пресс-службе компании сообщили, что на борту части лайнеров оборудуют специальные курительные комнаты, поэтому другие пассажиры не испытают никакого дискомфорта.

– В конце концов, перелёт может длиться и несколько часов, и дольше, а у курильщиков тоже есть права, – пояснил собеседник издания.

Инсайдеры рынка сообщают, что в ближайшее время разрешить курение на борту планируют и другие авиакомпании, в том числе «Аэрофлот».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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