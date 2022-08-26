Немцев заставят экономить электричество во имя европейской солидарности

В правительстве Германии заявили, что поставки электричества в соседнюю Францию не прекратятся, несмотря на дефицит запасов природного газа, необходимого для производства электроэнергии, пишет ABC News. Немецкие власти обосновали это необходимостью сохранять европейскую солидарность и уже обязали своих граждан экономить электричество как на работе, так и дома, пишет автор статьи.



AP

Германия продолжит экспортировать электроэнергию соседям во Франции, пишет ABC News, а самих немцев уже призвали экономить электричество, чтобы справиться с дефицитом в зимний период. Необходимость массового обслуживания и ремонта реакторов французских АЭС и их последующая приостановка привели к росту цен на электроэнергию в последние месяцы. Это побудило энергетические компании в соседних странах продавать излишки энергии Франции, сказано в статье.

Патрик Грайхен, заместитель министра экономики и энергетики Германии подчеркнул: «Только половина французских атомных электростанций функционирует. Поэтому мы, а также Италия и другие страны в основном экспортируем во Францию… Не могу сказать, что немецкие газовые электростанции больше не будут экспортировать во Францию, если только мы не хотим застопорить весь европейский рынок электроэнергии», — цитирует его слова ABC News. Представитель правительства Штеффен Хебестрейт так же заявил, что прекращение поставок французам не рассматривается, обосновав это необходимостью поддерживать европейскую солидарность и добавив: «…Осенью или зимой мы будем благодарны, если другие смогут нам помочь».

Как бы то ни было, сложившаяся ситуация — это ещё один признак энергетического кризиса, который охватил Европу, пишет автор статьи. Он приводит данные аналитиков Rystad Energy, согласно которым стоимость электроэнергии и природного газа стремительно растёт из-за сократившегося объёма поставок из России. При этом доля возобновляемых источников энергии и атомной энергии в последнее время снижается, а высокие цены на энергоносители, в свою очередь, провоцируют рост инфляции и создают благоприятную почву для рецессии в Европе.

ABC News отмечает, что немцы сжигают «драгоценный» природный газ в крупных объёмах с целью производства электроэнергии на экспорт во Францию. Хотя Берлин, кажется, всеми силами пытается сохранить его запасы для зимнего отопительного сезона, поскольку опасается, что РФ потенциально может полностью прекратить поставки голубого топлива. Кабинет министров Германии одобрил ряд мер, направленных на снижение потребления энергии; в их числе — ограничения на обогрев частных бассейнов и снижение комнатной температуры в государственных учреждениях до 19°C, пишет автор статьи. Владельцы магазинов должны будут закрывать свои двери зимой для сохранения тепла, а подсветка рекламных щитов и общественных зданий не должна работать в ночное время суток. Схожие усилия по экономии газа решили предпринять во Франции, Нидерландах, Испании и других странах.

ABC News сообщает, что поставки электроэнергии в соседние страны со стороны Германии осуществляются в рамках «стресс-теста», результаты которого должны быть опубликованы на следующей неделе. Опираясь на них, правительство примет решение о продлении либо отзыве лицензий на эксплуатацию трёх последних немецких АЭС. Возможное решение в пользу пролонгации их использования будет означать отсрочку в стратегии отказа от «ядерки» на неопределённый срок, пишет автор статьи.