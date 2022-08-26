 

RT: Санкции увеличили частоту пиратства компьютерных игр в РФ

26.08.2022, 9:15, Разное
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Санкции привели к росту случаев пиратского скачивания и использования компьютерных игр на территории РФ. Издание RT со ссылкой на данные программатика Platforma сообщает, что свыше 50% геймеров признались в уменьшении частоты покупки развлекательной продукции после февраля 2022 года.
Главной причиной подобного развития событий называют высокую стоимость. Эта проблема актуальна для 34% респондентов. Аналогичное количество опрошенных рассказали о скачивании игр для ПК посредством торрент-трекеров. Часть людей принципиально отказались проводить покупки, выказывая недовольство из-за отношения со стороны издателей и разработчиков к российским поклонникам. На эту категорию приходится порядка 15% опрошенных. Еще 10% заявили, что ленятся искать обходные финансовые маршруты для проведения покупки. На этом фоне 7% оставили жалобы на низкий уровень качества современных игр.

Пользователи, которые продолжают покупать лицензионный продукт, встретили множество сложностей по причине ввода санкций. В частности, для 25% геймеров потребовалось открывать новую учетную запись с регистрацией в другом государстве. В 23% случаев потребовались зарубежные онлайн-кошельки. У 20% респондентов возникли неудобства из-за перевода рублей в другие валюты, а 15% сменили регион на цифровых площадках.

В течение последнего полугодия затраты игроков на видеоигры лишь выросли. Доля расходов на товары в сегменте 5-10 тысяч рублей поднялась до 32% против прежних 23%. Месячный трафик пользователей на игровые онлайн-порталы вырос на 32%, если сравнивать с показателями прошлого года.


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