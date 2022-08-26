 

Конфликт в кафе Зеленограда кончился перестрелкой с погибшим

26.08.2022, 9:04, Разное
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В ночь на пятницу, 26 августа, в кафе поссорились несколько человек. Поначалу ничего не предвещало беды, но в какой-то момент один из участников словесной перепалки достал оружие и открыл огонь. Об этом сообщает телеканал “360”.

По некоторым данным, в результате стрельбы один человек скончался, еще двое получили ранения. Они находятся в тяжелом состоянии, сейчас за их жизнь борются врачи, пишет VSE42.RU.

В причинах произошедшего сейчас разбирается полиция. В распоряжении Пятого канала оказались кадры с места происшествия.


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