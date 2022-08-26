Отношения с Турцией помогают России обходить западные санкции

Россия и Турция развивают торговые и финансовые отношения, и это негативно сказывается на западных санкциях, которые РФ таким образом обходит. Но это взаимовыгодное сотрудничество, отмечает The Wall Street Journal, поскольку Турция таким образом вливает деньги в свою уязвимую экономику.



AP

Турция и РФ укрепляют экономические отношения, из-за чего растёт обеспокоенность США и их союзников, что это может подорвать действие санкций, принятых против Москвы, пишет The Wall Street Journal.

Расширение финансовых и торговых связей показывает, что Москва и Анкара поворачиваются друг к другу, чтобы поддержать свои экономики, которые сейчас находятся в сложной ситуации. РФ опирается на Турцию, чтобы ослабить свою международную изоляцию. А Турции нужна иностранная валюта из-за кризиса, разразившегося вследствие её денежной политики.

Администрация Байдена уже несколько раз доводила до Турции своё недовольство, пишет автор статьи. Так, заместитель министра финансов Уолли Адейемо направил двум главным турецким бизнес-ассоциациям предупреждения, что турецкие компании могут попасть под санкции, если будут работать с Россией. А прежде он общался со своим турецким коллегой, которому передал опасения, что российские компании могут использовать Турцию, чтобы обойти санкции США и 30 других стран.

В июне Адейемо также побывал в ОАЭ, которые тоже стали тихой гаванью для российских денег и частных самолётов. «Турция и ОАЭ — слабые места в этом вопросе», — отмечают в США. Но руководство обеих стран настаивает, что санкции там никто не нарушает.

При этом сам Эрдоган до курса на укрепление торговли балансировал между Западом и Россией, стараясь обеспечить сугубо турецкие интересы. Так, Турция продавала Украине вооружения, включая беспилотники. Затем она заняла нейтральную позицию и способствовала переговорам между странами, включая соглашение о поставках зерна.

Роль Турции в достижении договорённости по зерну и ситуация вокруг Швеции и Финляндии как кандидатов в НАТО показывают, что некоторые западные страны не хотят спорить с Турцией по поводу её отношений с Россией, это может привести к издержкам для них.

Турция оказалась единственным членом НАТО, который не ввёл санкций против России. Как пишет автор статьи, Эрдоган постарался защитить уязвимую турецкую экономику от худших последствий войны.

Наоборот, Эрдоган согласился платить за российский газ в рублях. Турция работает над тем, чтобы принимать российские карты «Мир» взамен Visa и Mastercard. РФ перевела Турции $5 миллиардов на продолжение строительства атомной электростанции, которой будет управлять «Росатом». Российские туристы влили деньги в турецкую экономику, которая в них отчаянно нуждалась. «Это показывает, что РФ по-прежнему верит в турецкую экономику», — отмечают эксперты, объясняя это позицией Турции по Украине.

Российские деньги пришли в Турцию ещё и вместе с самими россиянами, которые переехали сюда в большом количестве — от оппозиционеров до олигархов. Кто-то переместил свои активы в Турцию из Европы, опасаясь санкций. С апреля русские стали занимать первую строчку в списке покупателей турецкой недвижимости: только за июль они купили больше 1000 единиц жилой недвижимости.

Укрепляются и связи Турции и РФ в энергетике. Турция воспользовалась скидкой и вдвое увеличила закупаемые у РФ объёмы нефти и газа. За первые полгода русские открыли около 500 компаний в Турции — это вдвое больше, чем за весь 2021 год. Экспорт Турции в Россию вырос на 75% в июле по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что Москва ищет замену европейскому импорту. И русские стали покупать в Турции самые разные товары: от текстиля до техники, пишет The Wall Street Journal.