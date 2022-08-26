Украинские войска выпустили 10 ракет HIMARS по Стаханову

Город Стаханов в ЛНР подвергся обстрелу со стороны украинских войск, по городу выпустили 10 ракет из РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

СЦКК сообщил, что «со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел» в 04.30 мск «с применением РСЗО HIMARS (10 ракет)». Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, передает ТАСС.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников просил у США ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS, дальность которых составляет 300 км. Пока поставки США на Украину ограничиваются управляемыми реактивными снарядами дальностью 80 км – более дешевыми и имеющимися в большем количестве. США считают, что украинским военным достаточно ракет средней дальности для РСЗО HIMARS, ракеты ATACMS намного большей дальности им не требуются.

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