Минобороны показало боевую работу «Градов»
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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Град» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
В видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, показано, как РСЗО заряжают и выводят на позиции, а также залпы по позициям противника в дневное и ночное время.
Напомним, Минобороны показало боевую работу САУ «Малка».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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