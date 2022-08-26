 

Минобороны показало боевую работу «Градов»

26.08.2022, 6:57, Новости дня
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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Град» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

В видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, показано, как РСЗО заряжают и выводят на позиции, а также залпы по позициям противника в дневное и ночное время.

Напомним, Минобороны показало боевую работу САУ «Малка».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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