Минобороны показало боевую работу «Градов»

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Град» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

В видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, показано, как РСЗО заряжают и выводят на позиции, а также залпы по позициям противника в дневное и ночное время.

Напомним, Минобороны показало боевую работу САУ «Малка».

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