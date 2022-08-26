В США папу Римского назвали сторонником идеи о прокси-войне в Украине

Папа Римский Франциск поддерживает мнение о том, что Запад ведет прокси-войну на Украине, пишут американские СМИ.

Советник экс-президента США Дональда Трампа по РФ Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент в статье для Foreign Affairs заявили, что идея о «НАТО и прокси-войне с Соединенными Штатами и коллективным Западом» приобрела «на международном уровне» большое число сторонников – «от видных ученых до папы Римского Франциска, который заявил, что конфликт на Украине, возможно, был каким-то образом спровоцирован», передает РИА «Новости».

В статье говорится, что политики и аналитики в странах Запада продолжают спорить о вине НАТО в обострении ситуации на Украине. «Хотела ли Украина вступить в ЕС, НАТО или иметь двусторонние отношения с Соединенными Штатами – любые из этих усилий было бы оскорблением истории и достоинства России», – говорится в материале.

В мае понтифик допустил, что НАТО играет негативную роль в эскалации украинского кризиса. «(Вероятно), лай НАТО у дверей РФ привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал», – сказал понтифик

Напомним, папа Франциск принес соболезнования по поводу гибели Дарьи Дугиной, назвав ее «невинной жертвой». В ответ посол Украины при Святом престоле Андрей Юраш позволил себе критику в адрес Франциска, а МИД Украины вызвал представителя папы Римского.

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