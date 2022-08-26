Хабек, а не Шольц – немцы хотели бы для Германии другого канцлера

Наиболее подходящим кандидатом на пост канцлера Германии, по мнению немцев, в настоящий момент является министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек. Об этом свидетельствуют результаты опроса Der Spiegel. 23% респондентов предпочли бы видеть в должности председателя правительства Германии именного его. Действующий канцлер Олаф Шольц демонстрирует неутешительные результаты: с 13 % голосов он занимает в опросе лишь третье место.



AP

В период кризиса министр экономики Роберт Хабек, по всей видимости, прибрёл хорошую репутацию среди избирателей. По данным опроса Der Spiegel, в настоящее время он пользуется наибольшей популярностью среди всех членов правительства. Член партии «Союз 90/Зелёные» и вице-канцлер также набирает политические очки за счёт своего необычного стиля коммуникации.

Согласно опросу, проведённому институтом изучения общественного мнения Civey для журнала Der Spiegel, Хабек, по мнению избирателей, является наиболее подходящим кандидатом на пост канцлера Германии. 23% респондентов предпочли бы видеть в должности председателя правительства именного его. При этом столько же опрошенных выбрали вариант ответа «не знаю/ни один из упомянутых».

Действующий канцлер Олаф Шольц демонстрирует «неутешительные результаты». Лишь 13% респондентов считают, что социал-демократ является самым подходящим кандидатом на пост канцлера. При этом он делит третье место с главой ХСС Маркусом Зёдером. Опережает Шольца и председатель ХДС и лидер оппозиции Фридрих Мерц, занявший по результатам опроса второе место. 17% предпочли бы видеть на этом посту христианского демократа.

Министр иностранных дел Анналена Бербок, кандидат от партии «Союз 90/Зелёные» на пост канцлера на прошлогодних выборах в бундестаг, значительно отстаёт от лидеров опроса. Она набрала всего 7%. Главу СвДП и министра финансов Кристиана Линднера в роли канцлера хотели бы видеть лишь 3% респондентов.

Плохо идут дела и у самой Социал-демократической партии Германии. Если бы выборы в бундестаг состоялись в следующее воскресенье, социал-демократы набрали бы только 19% голосов. Это лишь третий показатель.

Лидирующую позицию занимает блок ХДС/ХСС. На выборах в бундестаг за христианских демократов проголосовали бы 27% избирателей. На втором месте расположилась партия «Союз 90/Зелёные» с 22%.

Если бы выборы прошли в следующее воскресенье, «Альтернатива для Германии» набрала бы 11%, Свободная демократическая партия — 7%, а Левая партия — 5%. Учитывая статистическую погрешность до 2,5%, СвДП и Левая партия могли бы не преодолеть барьер в 5% и не пройти в бундестаг.

В предыдущем опросе Civey, проводившемся в середине июля, блок ХДС/ХСС уже опережал партию «Союз 90/Зелёные» и СДПГ, пишет Der Spiegel.