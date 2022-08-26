Драка в магазине, перепалка с фанатами, оскорбление Монеточки: скандальные выходки Земфиры

Драка с продавцом в супермаркете

В 2008 году Земфира угодила в громкий скандал. Обычный поход в магазин обернулся для певицы дракой с продавцом. Конфликт разгорелся из-за того, что работник магазина спорил с другим покупателем и не спешил обслуживать звезду. Земфира попросила сотрудника супермаркета прекратить ссору и вернуться к работе, а тот ударил ее по лицу.

Поначалу в прессе писали, якобы драку начала именно певица, но она это опровергла. По словам исполнительницы, она даже не прикоснулась к продавцу. Как бы там ни было, до судебных разбирательств дело не дошло. Земфира не стала давать скандалу ход, а директор и работник магазина принесли ей публичные извинения.

Побег с собственного концерта

В 2011 году исполнительница огорчила фанатов непредсказуемой выходкой. Инцидент произошел на бесплатном концерте в честь самых успешных бизнесменов страны в Санкт-Петербурге. Вместо обещанных полутора часов певица отыграла всего тридцать минут и покинула сцену. Публика, с которой звезда даже не попрощалась, осталась в недоумении.

Причина спешки выяснилась позже. Оказалось, что Земфира опаздывала на поезд.

Перепалка с поклонниками

В 2013 году скандалом обернулся еще один концерт певицы. На этот раз – в Ростове-на-Дону. Сперва выступление едва не сорвалось из-за конфликта с директором концертной площадки Давидом Зильберманом. В итоге концерт все-таки состоялся, но прошел не так, как планировалось. Земфира проявила несдержанность и вступила в перепалку с фанатами.

Некоторые поклонники повели себя неуважительно по отношению к звезде, выкрикивая прямо во время выступления. Исполнительница жестко ответила публике и завершила концерт словами “Я никогда не вернусь в Ростов”.

Критика Монеточки и Гречки

Несколько лет назад Земфира раскритиковала молодых певиц, известных публике как Монеточка и Гречка. Все началось с того, что знаменитость сравнили с девушками, творчество которых в тот момент только набирало популярность. В ответ исполнительница нелестно высказалась о юных коллегах.

Земфира оскорбила Гречку и Монеточку, заявив, что у первой из них “ужасный”, а у второй “омерзительный” голос. Выходка знаменитости не осталось без внимания публики. Одни согласились с кумиром, а другие раскритиковали звезду за жесткое высказывание.