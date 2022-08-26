Мнение: Марафон Лытдыбров

Когда-то очень давно, когда еще деревья были большими, а Живой Журнал – самой популярной и практически безальтернативной соцсетью в России (ибо Фейсбук еще только делали, и поэтому Павлу Дурову было пока не с чего передирать свою копию под названием “ВКонтакте”) – в ЖЖ было популярное сообщество “Один день”. Да, тогда в ЖЖ еще были живые сообщества! Эх…

А суть сообщества была простая: человеку, желательно с какой-нибудь интересной профессией (например, пожарный; или “ночная бабочка”… шучу) – в общем, практически любому человеку надо было подробно, с фотографиями описать свой обычный день. Я сам в таком не участвовал, но помню, что это дело было жутко популярно, и многие просто любили “залипать” на это сообщество: вроде всё безыскусно, пишут далеко не писатели, да и жизнь вроде самая обычная – но чем-то это “цепляло”. Возможно – как раз ощущением подлинности, “жизни как она есть”. Вот описывает свои сборы многодетная мама, вот – одинокий программист, вот – молодожен после свадьбы, а вот – житель маленького заброшенного городка… Интересно!

Потом, естественно, сообщество понемногу умерло вместе с самим ЖЖ, народ разбежался по разным площадкам, ЖЖ почти превратился в унылое сообщество старперов… Как, возможно, опять все начало меняться, и в последнее время предпринимаются с разных сторон судорожные попытки возродить ЖЖ.

Правда, теперь уже без сообществ, “напрямую”, так сказать. Какие-то ребята затеяли тут в ЖЖ “марафон лытдыбров”. Суть – та же: некто берется расписать в подробностях, ничего не тая, свой день – но только условие теперь другое: надо не ограничиваться одним днем, а взять на себя обязательство расписывать всю свою поганую жисть по часам постоянно, день за днем! Именно поэтому и “марафон”.

Задача, по-моему, совсем уж дикая. Кто может на такое согласиться?? Похоже на что-то вроде “системы Любищева”, описанной Даниилом Граниным (обе фамилии сейчас никому ничего не говорят – разве что опять-таки в ЖЖ, как в собрании советских еще старперов…) Но и то – Любищев был фрик и уникум, и дневники свои вел лапидарно, только для себя! А тут – надо ж еще и как-то внимание публики держать..!

В общем, дичь. Я б и не узнал никогда о таком деле, но на мои чаепития с читателями в Шоколаднице ходит одна из участниц такого марафона – Ольга Стрелкова. Причем она – старая ЖЖистка, и она реально ведет этот марафон уже две недели! Охренеть. Вот ссылки на ее “дыбры”:

https://olga-strelkova.livejournal.com/238590.html

https://olga-strelkova.livejournal.com/238698.html

https://olga-strelkova.livejournal.com/238855.html

https://olga-strelkova.livejournal.com/239291.html

https://olga-strelkova.livejournal.com/239823.html

https://olga-strelkova.livejournal.com/240116.html

https://olga-strelkova.livejournal.com/240309.html

https://olga-strelkova.livejournal.com/240617.html

Каково?! Расписывает с чувством, толком и расстановкой – всё, как мы любим. Неизвестно, правда, надолго ли ее так хватит.

В любом случае – интересный чисто психологически эксперимент. И чем больше людей примет в нем участие – тем интереснее он будет. Присоединяйтесь, ЖЖсты! Ау!!! Есть тут еще кто-нибудь??!

Вот как описала идею этих марафонов сама Ольга. Посмотрим, может, что-то из этого выйдет.