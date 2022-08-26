 

Посольство напомнило Риге о захоронениях выходцев из Латвии в России

26.08.2022, 4:13, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Властям Латвии не следует провоцировать полномасштабное противостояние в мемориальной сфере, заявило посольство РФ в Риге.

Посольство отметило в Telegram, что «объявленная латвийскими властями «война» с объектами исторической памяти приобретает все более неприглядные формы». Так, «не успев расквитаться с памятниками, местные политики в обход международных обязательств и собственных обещаний вознамерились потревожить покой 137 советских солдат и офицеров, погребенных на братском воинском кладбище» в Рудбаржи. 

МИД Латвии, сообщая об этом, не указал «ни причины эксгумации останков военнослужащих, ни то, какая судьба уготовлена захоронению и могилам упокоенных там воинов», а также не стал согласовывать «эти действия с российской стороной, как того требуют положения действующего межправительственного соглашения о статусе захоронений». Латвия нарушает как юридические договоренности, так и устные заверения «о неприкосновенности могил и воинских захоронений», отметило посольство.

По мнению российской стороны, «в погоне за электоральными рейтингами в преддверии осенних выборов в Сейм, движимые реваншистскими настроениями местные политики, похоже, готовы полностью поступиться этими обещаниями, равно как и общепринятыми морально-нравственными нормами и устоями».

Посольство напоминает, что «и в РФ есть немало захоронений, где покоятся тела выходцев из Латвии, не говоря уже о многочисленных мемориальных объектах». «До сегодняшнего дня наша страна неукоснительно и безупречно выполняла свои обязательства по обеспечению их сохранности, – сказано в сообщении. – Нужно ли нам открывать этот «ящик Пандоры» и провоцировать полномасштабное противостояние в мемориальной сфере – решать только Риге».

Напомним, в рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска. Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника с помощью украинских рабочих.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06.21 / Путин подписал закон о репатриации валютной выручки

15.08.21 / Талибы объявили о взятии под контроль всех районов Кабула

16.04.21 / Украина одержала две победы над Японией в Кубке Федерации по теннису

26.11.20 / Россия направила в Донбасс 100-й гуманитарный конвой

25.01.22 / Экс-министр обороны Польши – РФ шаг за шагом движется в западном направлении

23.02.22 / Курс доллара поднялся выше 81 рубля

04.02.22 / США начали переброску войск в Восточную Европу

24.11.20 / Катастрофа для бизнеса — вместо карантина Великобританию ждут локальные ограничения

08.03.21 / FAZ – «криминализация феминизма» — в Мадриде запретили демонстрации по случаю 8 марта

31.03.21 / Китайский дипломат назвал Трюдо «мальчиком», а Канаду — «бегущей за США собачонкой»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика