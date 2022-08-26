Польша указала на дестабилизацию ЕС из-за ситуации на Украине

Конфликт в Украине полностью дестабилизировал весь ЕС, сообщил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, предложив заморозить цены квот на выбросы углекислого газа.

В понедельник состоится визит главы польского правительства в Париж. Моравецкий сообщил, что «хочет предложить президенту Макрону заморозить хотя бы на какое-то время или хотя бы свести до допустимого уровня в 25–30 евро» цены квот «за право эмиссии тонны СО2», передает ТАСС со ссылкой на Польское телевидение.

«Посмотрим, какой будет реакция наших французских партнеров», – сказал Моравецкий, добавив, что Польша стремится работать с Францией «над изменением энергетической системы так, чтобы европейская промышленность не уходила из Европы». По его совам, во многих странах ЕС жители протестуют из-за высоких цен на энергию.

Напомним, действующие власти Польши вступили в конфликт с руководством ЕС, так как Брюссель отказывается направлять средства на восстановление польской экономики – по его мнению, Варшава нарушает общеевропейские нормы. Моравецкий сравнил Францию и Германию с олигархами.

—