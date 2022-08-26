Байден собрался принять участие в ГА ООН

Глава американского государства Джо Байден примет участие в 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил Белый дом.

Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября. Американская администрация сообщила, что Байден 18 сентября «отправится в Нью-Йорк», а 19–20 сентября «примет участие в 77-й сессии ГА ООН», передает РИА «Новости».

Напомним, делегацию РФ на Генассамблее ООН в сентябре возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По соглашению между ООН и США, как страной-хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны чинить препятствий для посещения ООН представителям и должностным лицам стран-членов организации. В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну. Кроме того, США не раз отказывали в визах российским дипломатам, которые должны были принимать участие в мероприятиях ООН.

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