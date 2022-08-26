Финские автолюбители боятся остаться без зимней резины

Из-за коронавируса, российских санкций и проблем с доступностью сырья в Финляндии зимой может возникнуть нехватка автомобильных шин. Как пишет Yle, пока зимнюю резину найти можно, однако в дальнейшем ассортимент брендов может сократиться, а цены вырасти, что заставляет многих финнов покупать шины задолго до зимы.



AP

Из-за коронавируса, российских санкций и проблем с доступностью сырья весной высказывались предположения, что предстоящей зимой в Финляндии может возникнуть нехватка автомобильных шин. Как пишет Yle, пока зимнюю резину найти можно, однако в дальнейшем ассортимент брендов может сократиться, что заставляет многих финнов покупать шины рекордно рано.

Как продолжает финское издание, российский импорт приостановился после вступления в силу апрельских санкций ЕС. Раньше из РФ импортировалось больше половины шин для легковых автомобилей, продаваемых в Финляндии. В период пандемии были трудности с поставками — в том числе в связи с нехваткой контейнеров и из-за возникших проблем с доступностью сырья.

«Этой весной и летом было продано рекордное количество зимних шин», — рассказывает предприниматель Вили Линтала, один из руководителей автомастерской Rengaskeskus в городе Сейняйоки.

«Весенние новости явно отразились на наших продажах. Сейчас многие спрашивают о скидках на шины, но не скупают их так активно, как три-четыре месяца назад», — говорит Линтала.

Журналисты издания обзвонили предпринимателей этой сферы, и они подтвердили, что в последние месяцы продажа шин — особенно зимних шин — идёт очень оживлённо. Однако сейчас сообщается, что склады по-прежнему заполнены и базовых моделей по-прежнему много. Делать прогнозы пока трудно, хотя сейчас ситуация кажется обнадёживающей, считают предприниматели.

Некоторые клиенты волнуются из-за доступности разных моделей шин в дальнейшем, однако эксперты хотят успокоить финнов.

«Зимней резины, конечно, будет достаточно. Правда, ассортимент брендов и моделей может сократиться», — говорит председатель организации «Союз автомобильных шин» Ярмо Нуора.

По его словам, с поставками некоторых брендов и размеров по-прежнему наблюдаются проблемы и сроки поставок были немного увеличены. Он говорит, что осенью ситуация может немного ухудшиться, но без шин никто не останется, однако проблемы с логистикой и инфляция вызовут рост цен. По самым оптимистичным подсчётам, стоимость комплекта шин будет на €100-200 больше, чем год назад.