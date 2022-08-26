На дне Атлантического океана заметили отверстия, напоминающие искусственные

Эксперты из Национального управления океанических и атмосферных исследований рассказали о странных углублениях, которые недавно были найдены на дне Атлантического океана на глубине порядка четырех тысяч метров.

Многие специалисты высказали предположение, что ямки оставлены человеком или управляемым аппаратом. В пользу этой теории говорит тот факт, что углубления расположены не хаотично, а упорядочены. Именно поэтому и возникли сомнения в природности их происхождения.

Ученые даже опубликовали фото ямок в социальных сетях, но не смогли получить от пользователей сколь-нибудь адекватной теории их происхождения. Некоторые связывают появление углублений с тектонической активностью, а некоторые со сбором образцов керна в этом районе Атлантики.