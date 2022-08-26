 

Кириенко и Пушилин наградили бойцов «Сомали»

26.08.2022, 3:21, Новости дня
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Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что он и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко наградили бойцов подразделения «Сомали».

Командиру первого штурмового взвода первой штурмовой роты Игорю Самолетову посмертно присвоено звание Героя ДНР «за заслуги, связанные с совершением геройского подвига, и за мужество и отвагу, проявленные в боях». Награду передали матери погибшего. Звезду Героя ДНР получил командир разведывательного взвода гвардии капитан Александр Солодкий, сообщил Пушилин в Telegram.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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