 

В районе Запорожской АЭС загорелись леса

26.08.2022, 3:21, Новости дня
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Лесной пожар произошел в районе Запорожской АЭС после украинских обстрелов, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Рогов опубликовал «фото со спутника», сообщив, что Энергодар, Мелитополь и Херсон «на несколько часов остались без электроснабжения» из-за «нарушения подачи электроэнергии с Запорожской АЭС в результате провокаций со стороны боевиков Зеленского». «Нарушение, в свою очередь, было спровоцировано пожаром и коротким замыканием на линиях электропередач», – сообщил он в Telegram.

В четверг глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на Запорожской АЭС блоки были отключены в результате срабатывания системы защиты, «после чего Запорожская область осталась без электроснабжения». Он подчеркнул, что причиной стал удар со «стороны вооруженных формирований Украины по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС», а затем «произошло возгорание территории охранной зоны». По его словам, сразу после ликвидации пожара один блок был запущен в работу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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