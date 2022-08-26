Мнение: Ройзмана спас Хабаровск

Сегодня случилось маленькое чудо: российский Левиафан, уже вроде бы зажавший жертву в своей зловонной пасти – вдруг разжал челюсти. Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман выпущен на свободу (!) из зала суда, где ему должны были вынести «меру пресечения». Это вместо уже анонсированной и ожидавшейся всеми отправки по этапу в Москву, «на суд»! Статья была у Ройзмана самая ходовая и популярная для «политических» в этом сезоне – то ли о фейках, то ли дискредитации росармии; переправить в Лефортово его собирались как раз потому, что в Екатеринбурге у Ройзмана могучая «низовая поддержка» – и вдруг… Тварь отрыгнула!

Событие в последние годы настолько редкое, что такого, по сути, никто и не ожидал. Как так? Почему? Левиафан ослаб?? Подоспела уже и реакция сетей – Стрелков-Гиркин рвет и мечет. Никто не может понять этой внезапной мягкотелости, Кремлю вроде совсем несвойственной.

Хотя причина, скорее всего, проста. Ройзмана спас от этапирования… Хабаровск. Точнее, беспрецедентные волнения, происходившие в 2020 (ковидном!) году не только в Хабаровске, но и по всему Приморью. Хабаровчане выходили «за Фургала» несколько месяцев подряд! И это были не жалкие кучки маргиналов и диссидентов, а реальные демонстрации по несколько десятков тысяч человек (если учитывать масштаб – это как если бы в Москве собирались полумиллионные и миллионные толпы).

Да, Кремль в итоге хабаровские протесты передавил (точнее, пересидел «в домике»). Часть активистов были посажены, насчет десятков тысяч разгневанных жителей выбрал тактику «ходите-ходите, когда-нибудь вам надоест». Хабаровчанам действительно в конце концов надоело, и, казалось, Кремль победил… но, как видим, в ранимой душе государственного монстра осталась психологическая травма. Чего испугался Левиафан? Чувства бессилия, которое он испытывал, глядя на гневные толпы демонстрантов, разгуливающие с оскорбительными плакатами по Приморью в августе, сентябре, октябре и ноябре 2020 года. Это была впечатляющая демонстрация гнева и неуважения к так называемой «центральной власти», а в распоряжении российских федералов оставалось одно средство – игнор. Они боялись, как бы не сделать еще хуже.

И вот – примерное повторение ситуации. Тоже – не вполне лояльный регион, популярный местный политик, мутное дело с неясными обвинениями, большая местная база поддержки. Можно вывезти смутьяна в Москву – но что, если «повторится всё как встарь»? Екатеринбург гораздо ближе Хабаровска к Москве, и, что еще хуже – это и гораздо более значимый регион для России во всех отношениях. Терпеть еще 4 месяца «бузу», так же делать морду кирпичом? Но это – Центр России, а не окраина. Это Урал.

Стремно!

В общем, довольно подлое дело, как всегда на Руси. Власть звереет и дуреет, пользуется своей полной безнаказанностью, измывается над людишками всё круче – людишки покорно терпят; наконец, когда становится совсем невмоготу – все-таки решаются бунтовать, хотя и понимают, что силы слишком неравны. Идет бунт, власти хватают зачинщиков и первых попавшихся, показательно их казнят, кое-как всё «замиряют»… А потом, тихой сапой, умеряют свой пыл, отменяют самые одиозные меры, дают какие-то послабления и вольности.

Вы прослушали сценарий «Медного бунта» в еще допетровской Руси. Или – сценарий революции 1905 года. Или – сценарий восстания на Ленских приисках. Или – сценарий восстания в Новочеркасске 1965 года… Всегда одно и то же: ни на какие разумные уговоры и доводы, взывания к совести и справедливости российские власти никогда не реагируют, а только все больше охреневают в стремлении придушить податных людишек. Конец беспределу может положить только восстание – безнадежное, поскольку его зачинщиков и самых активных непременно убьют, а само восстание подавят… Но! Вот после этого, скорее всего – испугаются. И немного придут в разум.

Суть дела лучше всего уловил еще в 19 веке поэт Некрасов:

Иди и гибни безупрёчно!

Умрешь недаром. Дело прочно

Когда под ним струится кровь.

То есть – только так. Чтобы власти начали хотя бы прислушиваться к голосу разума (и всем, в том числе и самим властям, стало хорошо) – надо, чтобы кто-то погиб. ИНАЧЕ ДО НИХ НЕ ДОХОДИТ. Кто-то должен пожертвовать собой – и это единственный Русский Довод, который будет иметь значение. Печально. В нашем случае такими «бесплодно восставшими и подавленными» выступили хабаровчане (и сам Фургал, который держится крайне мужественно). Но их дело не пропало.

Архетип, лежащий в основе – очевидно, история, описанная еще в «Илиаде» Гомера. Когда корабли ахейцев подплыли к Трое и уже все были готовы начать высадку – возникла неловкая пауза: тысячи воинов замерли у бортов – никто не прыгал на берег, несмотря на понукания командиров. Почему? Потому что все знали пророчество богини: первый, кто из ахейцев ступит на землю Трои – непременно погибнет! И всё, затык: многотысячное войско замерло, никто не делает первый шаг – высадка не начинается! Из-за того, что боится погибнуть ОДИН – не высаживается НИКТО. Хоть обратно плыви.

Тогда положение спас хитроумный Одиссей: он кинул на прибрежный песок сначала свой щит, а потом прыгнул на него; увидев, что наконец-то дурак нашелся, сразу же спрыгнул еще один молодой грек – и вот его тут же, как и обещала богиня, сразило копье троянца. Ну а затем, увидев, что проклятие снято, ломанулись и все прочие завоеватели Трои…

У нас таким греком, смело прыгнувшим в пасть Левиафана – очевидно, тоже с мистической целью умереть, но снять таким образом проклятье – оказался, видимо, Навальный. Или он все-таки тоже прыгнул на щит?

Ясно лишь, что прочее хитромудрое российское войско никуда не прыгает и ничему не верит. Годит. Буйных мало, вожаков нет.