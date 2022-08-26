Global Times – США продолжают разжигать конфликт на Украине, невзирая на последствия

Спустя полгода после начала российской спецоперации на Украине США и НАТО продолжают раздувать пламя конфликта, выделяя Киеву очередную военную помощь на сумму около $3 млрд, пишет Global Times. Этот затянувшийся кризис уже коренным образом изменил мировой порядок и продолжает оказывать огромное давление на мировую экономику. Поэтому США вскоре тоже придётся столкнуться с негативными последствиями, отмечается в статье.



AP

Прошло уже шесть месяцев с тех пор, как в феврале обострился конфликт вокруг Украины и РФ начала спецоперацию — однако перспективы урегулирования этого кризиса пока не просматриваются на горизонте. Тем временем Соединённые Штаты и НАТО продолжают подливать масла в огонь, пишет Global Times: администрация президента Джо Байдена объявила о выделении Киеву новой военной помощи на сумму почти $3 млрд.

Согласно заявлению Белого дома, в рамках нового пакета военной помощи Украина получит системы ПВО, а также артиллерийские системы и боеприпасы, противобеспилотные воздушные системы и радары, чтобы «гарантировать, что она сможет продолжать защищать себя в долгосрочной перспективе». Однако на фоне этого кризиса мировой порядок меняется, гегемония Запада ослабевает — и вскоре Вашингтону тоже придётся ощутить на себе все негативные последствия, подчёркивается в статье.

Между тем РФ заявила, что намеренно замедлила темпы специальной военной операции на Украине, чтобы уменьшить любые возможные потери среди гражданского населения. Министр обороны РФ Сергей Шойгу также подчеркнул, что российские войска прилагают усилия для восстановления мира на подконтрольных РФ территориях, сообщает Global Times.

За полгода, пока продолжается этот конфликт, он уже оказал ощутимое влияние во многих сферах, говорится в статье. И несомненно, этот кризис коренным образом изменил мировой порядок во многих аспектах, включая мир и безопасность, систему международных отношений, а также повлиял на глобальные цепочки поставок и на продовольственную и энергетическую безопасность во многих странах мира, пишет Global Times.

Чего же следует ожидать дальше и кто в реальности спровоцировал кризис? Китайские аналитики считают, что этот конфликт по большей мере был вызван экспансией НАТО и активной стратегией США по «сдерживанию России» путём наращивания своего военного присутствия в Европе, а также провоцирования «цветных революций» в соседних странах у российских границ. В то же время кризис, по их мнению, привёл к трансформации на международной арене: мировой порядок сейчас становится всё более многополярным, а гегемония США, которая на протяжении последних десятилетий провоцировала хаос и нестабильность во всём мире, ослабевает.

Западные СМИ и политики продолжают обвинять Россию в агрессии, но в то же время остальные страны не спешат категорически осуждать политику Москвы или присоединяться к санкциям, отмечается в статье. При этом даже на Западе мнения в отношении антироссийских санкций и оказания поддержки Украине оружием и деньгами всё больше расходятся, констатируют эксперты. По их мнению, мир должен быть готов к тому, что урегулирование конфликта и его последствий займёт гораздо больше времени, чем ожидалось изначально. Об этом свидетельствует и недавнее убийство российского эксперта Дарьи Дугиной, в подготовке которого подозревают украинских граждан.

«Попытка США обеспечить свою гегемонию, манипулируя расширением НАТО на восток и не оставляя РФ иного выбора, кроме как создать буферную зону ради своей национальной безопасности, стала главной причиной конфликта», — полагает китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин. Однако в то время как военно-промышленный комплекс США только выигрывает от затягивания кризиса, Европе уже пришлось столкнуться с серьёзными экономическими и социальными проблемами, отметил он в интервью Global Times.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник в интервью для СМИ, что необходимо продолжать оказывать помощь Украине. Однако он также признал, что Европе придётся заплатить за свою поддержку Киеву, говорится в статье.

В недавней статье телеканала CNN также говорится, что предстоящая зима проверит на прочность европейскую поддержку Украины. Правительства всех стран Европы обеспокоены тем, что консенсус может развалиться с приходом зимы, особенно на фоне продолжающегося роста цен на продовольствие, ограниченных запасов электроэнергии и реальной опасности рецессии. Об этом в интервью CNN рассказали на условиях анонимности «западные чиновники и дипломаты», сообщается в статье.

Конфликт уже оказал огромное давление на мировую экономику, при этом Европа больше всех пострадала от дефицита как в продовольственном, так и в энергетическом секторах, рассказал в интервью Global Times Цуй Хэн, сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета. Он также отметил, что даже если Европа изо всех сил пытается сейчас сократить свою зависимость от российских энергоресурсов, это просто невозможно сделать за короткое время.

Между тем цены на природный газ в Европе вновь выросли в начале недели. Это произошло после того, как российский энергетический гигант «Газпром» объявил о планах закрыть в конце месяца крупнейший в Европе объект газовой инфраструктуры на три дня, пишет CNBC.

При этом конфликт также затронул глобальное управление, поскольку многие ощутили себя незащищёнными, поясняют эксперты. В результате консервативные идеи, где упор делается на безопасность и геополитику, всё больше набирают силу и замещают идею взаимного сотрудничества, создавая общие интересы, от которых зависит структура глобального управления, говорится в статье.

Когда усилия правительства в каждой стране в основном сосредоточены на том, как мобилизовать ресурсы для развития собственной военной мощи и решения проблем безопасности, это приводит к тому, что решение таких глобальных проблем, как изменение климата, контроль над выбросами и борьба с бедностью, которые требуют совместных усилий стран всего мира, откладывается в долгий ящик, подчёркивает Global Times.

Между тем большинство азиатских, африканских и латиноамериканских стран сейчас предпочитают держаться на расстоянии от США и их союзников, занимая нейтральную позицию. Это объясняется тем, что они хорошо понимают, в каком положении находится Россия, и не могут согласиться с обвинениями в её адрес и антироссийской кампанией в западных СМИ, которую возглавляют США, заявил Цуй.

«Например, Саудовская Аравия является близким союзником США на Ближнем Востоке и извлекает выгоду из гегемонии американского доллара. Но теперь она обнаружила, что такая система очень рискованна, и также ищет дополнительные альтернативы, чтобы уменьшить зависимость от такой платёжной системы, где доминируют США. Многие другие страны, такие как Индонезия, Аргентина, Турция, также разделяют аналогичные опасения. Именно поэтому они заинтересованы в развитии альтернативных западным механизмов, включая БРИКС+, и в развитии более тесных отношений с Китаем», — пояснил эксперт.

Некоторые западные аналитики считают, что за последние полгода Россия, Украина и ЕС по разным аспектам оказались в проигрыше, в то время как Соединённые Штаты (и особенно американские торговцы оружием и военно-промышленные гиганты) являются абсолютными победителями, поскольку они смогли продвигать идею расширения НАТО, раздувая антироссийские настроения на Украине. В результате США подорвали стабильность в еврозоне, вынудив при этом своих европейских союзников ввести против РФ санкции, из-за которых страны ЕС несут крупные убытки, а также потратить огромные суммы денег для покупки американского оружия.

Однако действительно ли США смогут выиграть за счёт краткосрочных выгод? Китайские аналитики полагают, что на самом деле кризис на Украине привёл к коренному изменению миропорядка — и в результате глобальная гегемония США уже пошатнулась. Мир уже осознал слабость такой системы, а также весь риск оказаться слишком близко к США во время кризиса, подчёркивается в статье.

Специальную военную операцию РФ на Украине можно рассматривать как отголосок кризиса 2014 года, причиной которого стало активное расширение НАТО на восток и попытки США использовать очередную «цветную революцию», чтобы поставить под угрозу региональный порядок и баланс сил, заявил Цуй в интервью Global Times. По его мнению, нынешний конфликт окончательно разрушил прежний международный порядок во главе с США, хотя и раньше на протяжении последнего десятилетия союзники Вашингтона зачастую отказывались выполнять его приказы.

На первый взгляд может показаться, что США и ЕС постоянно добивались новых прорывов на международной арене. Но на самом деле их безрассудные действия фактически уже подорвали авторитет и сдерживающую силу установленных ими же правил, из-за чего другие страны уже не хотели следовать их указаниям, что и привело в итоге к краху прежней системы, пояснил Цуй.

Запад сам разрушает установленные раньше нормы, и можно сказать, что «порядок, основанный на правилах», уже давно рухнул с тех пор, как США в обход Совета Безопасности ООН решили вторгнуться в Ирак и бомбить такие страны, как Ливия и Сирия, сея там хаос и разрушения во имя «демократии и прав человека», подчеркнул эксперт. Теперь мир стал свидетелем новых постоянно ужесточающихся санкций против России, включая отдельные меры не только против представителей власти, но и против других россиян, и даже против животных и сельскохозяйственных культур, пишет Global Times.

По мнению экспертов, Западу вскоре также придется столкнуться с последствиями этих мер. Затянувшийся конфликт в конечном итоге обернётся против США, поскольку их санкции фактически подтолкнули многих мировых игроков к процессу отказа от доллара, отмечается в статье.

Многие страны Африки, Азии и Латинской Америки уже осознали, чего добиваются США в этом конфликте, и продемонстрировали, что больше не хотят слепо следовать за ними. Это ещё больше усилило многополярность и поставило гегемонию США на грань банкротства, особенно когда другие крупные державы, включая Россию, также отказываются следовать американским «правилам», заключает Global Times.