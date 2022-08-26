Мнение: Польша хочет демонтировать СП-2, энергокризис в Болгарии и Сербия без российской нефти

1. Польский президент Дуда призвал демонтировать «Северный поток — 2». Отложенный на неопределённый срок ввод в эксплуатацию поляков не удовлетворяет, они требуют полностью уничтожить СП-2, и у них на это есть серьёзные причины (ссылка).



Во-первых, поляки рассчитывают навредить России и Германии, ослабить наши экономические связи, это понятно. Во-вторых, без СП-2 станут более оправданы дорогие проекты газопроводов из Норвегии и новых СПГ-терминалов на территории Польши (которые лоббируются в том числе американцами).

В-третьих, самое главное, Россия резко сократила поставки газа в ЕС, а также прекратила продавать газ полякам из-за их отказа от торговли в рублях. Получается, что качать газ в Германию через Польшу в экономическом смысле теперь незачем: технически проще запустить СП-2 и снова заполнить СП-1, а от польского транзита полностью отказаться. Для Варшавы это будет означать выпадение транзитных доходов и потерю важного рычага давления на Берлин.

2. Болгария отказалась покупать российский газ за рубли. Скоро осень, а где взять надёжную замену, болгары так и не придумали. Поэтому не исключено, что зимой в Болгарии начнут воровать транзитный газ (ссылка):

Из-за отказа от поставок российского газа Болгария оказалась на грани энергетического кризиса: страна лишилась двух третей необходимого объема, заместить которые на данный момент невозможно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк в эфире программы Onet Rano предрек Польше дефицит газа в ближайшие месяцы. По его словам, стране хватит газа до декабря, а потом она столкнется с дефицитом на уровне 40 процентов. Но, по словам Юшкова, столкнуться с масштабным энергокризисом может не только Польша.

«Болгария отказалась от российского газа одновременно с Польшей, — напомнил Юшков. — Дело было в том, что именно Болгария должна была первой перейти на рублевые расчеты с “Газпромом”, у других же стран было время подумать до мая-июня. Они и уговаривали Болгарию отказаться, проявить солидарность, что страна и сделала. Другие государства позже передумали, а Болгария оказалась обманутой с дефицитом газа».

По словам аналитика, ежегодно государство потребляет три миллиарда кубометров газа. Один страна получает из Азербайджана, еще два из России. Получается, что Болгария лишилась двух третей необходимого ей объема.

«Она купила несколько поставок СПГ из Турции, но не факт, что во время отопительного сезона удастся найти свободный танкер с газом. И в любом случае этого не хватит для нормального прохождения отопительного сезона. Кроме того, сталкиваясь с дефицитом, Болгария ставит под удар и другие государства», — предупредил Юшков.

Он объяснил, что транзитом через Болгарию газ идет в Грецию, Северную Македонию, Венгрию, Румынию и Австрию. Маловероятным кажется, что при дефиците зимой страна будет свободно осуществлять транзит в другие государства.

3. В Сербии также назревает энергокризис. Однако он вызван не действиями самих сербов (ссылка):



Вучич напомнил, что прекращение поставок российского топлива произойдет 1 ноября. Он объяснил это событие санкциями, введенными Евросоюзом против Москвы.

Еще в середине июня Вучич призывал Сербию готовиться к трудной зиме, поскольку с ноября она лишится нефти. Он объяснил, что страна утратит право ввозить топливо, «что связано с уже действующими санкциями, и кто знает, какие еще санкции введут к тому моменту».

Сербам не повезло: страна пока что лишена выхода к морю, поэтому вынуждена получать нефть от соседей, многие из которых безнадёжно подчинены США. Велик риск, что Сербию будут экономически душить, чтобы провести там во власть правительство гауляйтеров в стиле «канадского болгарина» Петкова, которое будет вести антироссийскую политику вопреки взглядам большинства населения.