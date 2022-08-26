Science Advances: безопасная высота ныряния в воду не превышает 8 метров

Эксперты из Корнеллского университета решили выяснить, прыжки с какой высоты в воду можно считать безопасными для здоровья человека при условии соблюдения всех техник и правил их выполнения. Специально для этого были проведены эксперименты на трехмерных моделях.

Известно, что прыжки в воду с большой высоты при несоблюдении правильной техники аналогичны приземлению на твердую поверхность. Это может привести к ушибам внутренних органов, вывихам, переломам и даже летальному исходу. В связи с этим специалисты определили безопасную высоту для трех типов прыжков.

Прыгать головой вперед лучше всего с высоты не более восьми метров. При использовании поз вперед руками и вперед ногами высота не должна превышать 12 и 15 метров соответственно.