 

Science Advances: безопасная высота ныряния в воду не превышает 8 метров

26.08.2022, 2:25, Разное
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Эксперты из Корнеллского университета решили выяснить, прыжки с какой высоты в воду можно считать безопасными для здоровья человека при условии соблюдения всех техник и правил их выполнения. Специально для этого были проведены эксперименты на трехмерных моделях.

Известно, что прыжки в воду с большой высоты при несоблюдении правильной техники аналогичны приземлению на твердую поверхность. Это может привести к ушибам внутренних органов, вывихам, переломам и даже летальному исходу. В связи с этим специалисты определили безопасную высоту для трех типов прыжков.

Прыгать головой вперед лучше всего с высоты не более восьми метров. При использовании поз вперед руками и вперед ногами высота не должна превышать 12 и 15 метров соответственно.


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