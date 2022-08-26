Тестовое голосование перед выборами мундепов в Москве пройдет 26 августа

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26.08.2022, 2:18, Разное
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Тестовое голосование пройдет с 8:00 до 17:00. Разработчики проконтролируют работу системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в условиях, приближенных к реальным, а также опробуют главную новинку предстоящих выборов – электронный список избирателей.

Участники тестового голосования получат бюллетень и проставят в нем отметки. Москвичам предстоит ответить на вопрос: “Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?”.

На выбор представлены различные варианты. Среди них – “Новые/дополнительные детские площадки по программе “Мой район”, “Дополнительное освещение в парках и скверах”, “Увеличение числа спортивных и культурных мероприятий для детей и подростков на базе городской инфраструктуры”, “Открытие новых центров московского долголетия”, “Расширение программы мероприятий в библиотеках и культурных центрах” и другие.

Большое количество ответов повторяет структуру бюллетеня. На выборах муниципальных депутатов будет представлен широкий перечень кандидатов.

Стать участниками тестирования могут обладающие избирательным правом москвичи, которые зарегистрированы в районах, где пойдут выборы. Необходима полная учетная запись на портале mos.ru.

Москвичи будут выбирать муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября. Проголосуют жители всех районов столицы, кроме Щукина и Троицкого и Новомосковского округов.


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