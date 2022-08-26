Мнение: Домохозяйка против ФСБ

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АННА!

Русский бунт – теперь такой

В Усть-Илимске очередной анекдотический случай, связанный с российскими “выборами”. Пусть Усть-Илимск – городок крохотный, особенно в сравнении с Хабаровским или Приморским краями, но по типу там случилось то же самое, что в “краях” прошлой осенью: народ опять “назло” проголосовал по старому доброму “навальновскому” принципу – “за кого угодно, только не за кандидата от власти/от “Единой России””.

Но случай в Усть-Илимске все ж пикантней всего, потому что там в итоге избранной оказалась домохозяйка от ЛДПР, которая была выставлена чисто “для мебели”, всю кампанию вела себя тише воды, ниже травы, а когда ее все ж где-то припирали к стенке и спрашивали о ее “мэрской программе”, она чуть ли не слезно начинала умолять “да ничего я не знаю, голосуйте за кого угодно, только не за меня!”

Умоляла зря – это, как видим, не помогло. Почему все ж за нее? А просто было больше не за кого: всех реальных конкурентов усть-илимского мэра (который, естественно, из “Единой России”) или по беспределу не допустили до выборов вовсе, или сняли уже по ходу. Одна вот эта “гражданка Щукина” должна была изображать из себя “альтернативу”, чтобы не делать совсем уж по-советски – “выборы из одного человека” (да оно было бы и как-то странно – при 72 зарегистрированных партиях в стране; в совке была хотя бы логика – на всю страну одна партия, потому и “выбор” только из кандидатов от этой партии).

Смешно. Как теперь несчастная станет рулить городом, у которого к тому ж наверняка куча проблем, по большей части неразрешимых? Не дураки ли жители, что “сделали себе только хуже”, выбрав мадам Щукину?

Я думаю, что не дураки. Наоборот – в нынешних условиях “выборов” при искусственном отсутствии реальных альтернатив голосование за наиболее дурацкого персонажа есть наиболее естественная и разумная гражданская реакция.

Ведь все эти манипуляции с недопуском “опасных” и “не тех” кандидатов, когда их всеми правдами и неправдами не пускают в избирательный бюллетень – форма откровенного презрения властей к умственным способностям и гражданской ответственности избирателей. Люди, мол, дураки, им дай волю, они изберут себе всяких негодяев – поэтому МЫ будем подсовывать им только такой список, чтобы у них просто не было шанса “ошибиться”. Домохозяйка, городской бомж с помойки, танцор эротических танцев в клубе для гомосексуалистов – и Иван Петрович Уважуха, член ЕР и потомственный бюрократ-технократ, лично выбранный В.В.Путиным специально для Усть-Илимска. Кому ж отдать свой голос??

Портить бюллетень бессмысленно, не ходить на выборы бессмысленно. Люди разумны. В этот раз их выбор остановился на домохозяйке. Но на следующих таких же, глядишь, и у Танцора появится шанс.

Сладостной “апэшечке” давно пора бы зарубить себе на носу – Уважуха больше не пройдет, хоть вы на уши становись. Не понимают – осенью поступят более подробные разъяснения.

UPD. Да, наша домохозяйка не Щукина – она Щекина.

UPD2. Про Усть-Илимск (а то ведь немногие знают, где это вообще)

Усть-Или́мск — город в России на северо-западе Иркутской области на реке Ангаре, административный центр Усть-Илимского района Иркутской области. Расстояние до Иркутска по железной дороге — 1280 км; по автодороге — 890 км; по авиатрассе — 650 км. Расстояние до Братска по автодороге — 246 км. Расстояние до Красноярска по прямой — 636 км. В 1993 г. численность населения составляла 113 тыс.чел. Сейчас население 82 455 чел. (2017). Включен в правительственный список моногородов.

Главной отличительной чертой Нового города является то, что план строительства города был разработан группой студентов Ленинградского архитектурно-строительного университета в рамках дипломного проекта «Город моей мечты», главной идеей которого являлось строительство города в тайге. При строительстве жилых районов была учтена основная идея, поэтому старались рубить как можно меньше деревьев под вспомогательные площади. Именно поэтому внутри жилых районов можно встретить островки многовековой тайги. Новый город имеет схожесть в планировке с районами Санкт-Петербурга 1980-х годов постройки (2019)

Поскольку впереди у нас, хе-хе, очередной ЕДГ (единый день голосования) – все ж имеет смысл вспомнить последние (крайне редкие) случаи, когда обычно аморфные и бессмысленные росизбиратели выходили из летаргии и как-то проявляли свою волю. Вот один из таких редчайших случаев, о котором я написал в 2019 году – выборы домохозяйки Анны Щекиной мэром не такого уж маленького города (80 тыс. чел. населения).

Анна выдвигалась фоновым кандидатом “по просьбе друзей”, кампанию не вела, денег не тратила.

Против нее выдвигался генерал ФСБ.

За генерала работала вся партийная машина иркутской Единой России.

Но местным жителям настолько неприятна была ЕР, что они дружно проголосовали “против всех”, т.е. за молодую и симпатичную Анну.

То есть выбрали молодую женщину без какого-либо опыта управления… и даже без высшего образования (была отчислена из Байкальского университета за неуспеваемость). В 29 лет. Самое интересное – а что теперь, когда уже прошло 3 года?

В этом – главный прикол: А НИЧЕГО. Щекина уже три с лишним года мэрствует в Усть-Илимске (“столице сибирской деревозаготовки”, см. Илим-Палп и т.д.), ничего страшного с городом не случилось. Что нам всем как бы показывает – не боги горшки обжигают! Совершенно необязательно, чтобы городом руководил генерал ФСБ, домохозяйка тоже вполне справится.

Очень позитивный опыт, на мой взгляд. Причем важнейшим критерием выбора у усть-илимчан (учитывая, что Щекина никакой кампании не вела, встреч с избирателями не проводила) был, очевидно, эстетический – ведь на Щекину “работала” фактически одна только ее фотография. Она и победила. Как я сам написал в другом посте: “Оцените расклад “альтернатив”: против председателя городской думы – две домохозяйки и одна продавщица. Даже решили сыграть на присущей российским избирателям мизогинии – кроме Того, “Кого Надо”, ни одного мужика!

Но и это не помогло. Избиратели явно сделали выбор самым приятным образом – единоросса исключили заранее, а из трех оставшихся женщин отметили галочкой ту, что помоложе и покрасивее. Если никаких иных критериев не оставляют – в ход идет эстетический!”