Домик для больших титей: пышногрудная Семенович позаботилась о прелестях пятого размера

Идея создания идеального белья появилась у Анны несколько лет назад. Певица признается, что на личном опыте знает, с какими проблемами при покупке белья и купальников сталкиваются женщины с большими формами. От задумки до реализации Семенович прошла путь почти в два года.

“К процессу создания своей линии белья и купальников подошла со всей ответственностью, – поглаживает грудь Анюта. – Ведь я знаю насколько важно для нас, девушек с аппетитными формами, чтобы белье выполняло в первую очередь свою главную функцию – правильная поддержка крупной груди, идеальная посадка, распределение нагрузки, но при этом было еще привлекательным и красивым”.

Оказалось, что найти грамотных конструкторов и мастеров не так просто. “Бельевые компании привыкли работать по стандартным лекалам, – пояснила Анюта. – У меня же был спецзаказ, за который многие производители не хотели браться, ведь создавать форму белья нужно было с нуля, с учетом всех особенностей. Я общалась с несколькими фирмами, но создать идеальное белье, удовлетворяющее меня полностью у нас не получалось. Ведь прежде всего я ориентировалась на себя и на своих подписчиц в социальных сетях. Проводила опросы, собирала пожелания от девочек с формами. И все их запросы от типа тканей до фактуры застежек были внимательно учтены.

Наконец в этом году я встретила профессионалов своего дела из компании Dea Fiori, с которой мы и создали отличную, могу точно сказать, идеальную коллаборацию нижнего белья. Главная особенность – самая правильная поддержка большой груди, которая не только комфортна, но и выглядит красиво и соблазнительно. Женщины точно почувствуют себя богиней. Важно, что сейчас во времена импортозамещения и санкций – отличное время для развития и укрепления нашего отечественного бизнеса. Можно считать, что это и мой скромный вклад в этом направлении. Мое белье и купальники ничем не уступают по качеству иностранным люксовым брендам. А по комфорту для большой груди, во много раз их превосходят. При этом по ценовой категории их сможет себе позволить каждая”.

К процессу создания и производства своей линии белья и купальников Анна подошла тщательно: придирчиво тестировала будущие модели на себе, вносила коррективы и пожелания, миллиметр за миллиметром проверяла каждый шов. Пожелания певицы были воплощены в цветовом и дизайнерском решении изделий.